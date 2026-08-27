CFE revisará más de 100 puntos de la red eléctrica de Cozumel por fallas en el suministro

Más de 100 puntos de la red eléctrica de Cozumel serán revisados y atendidos por cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que autoridades municipales identificaran deficiencias relacionadas con cableado, estructuras y otros componentes de la infraestructura.

Los trabajos comenzaron ante las interrupciones y variaciones en el suministro registradas durante los últimos meses en distintos sectores, informó Edilberto Ruiz Martínez, superintendente de la paraestatal en la isla.

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Indicó que la primera etapa está a cargo de una brigada integrada por más de 20 trabajadores, entre ellos ocho ingenieros, además de 12 unidades especializadas. Las labores iniciales se concentran en las zonas hoteleras norte y sur, así como en la carretera transversal, donde existe infraestructura de media y alta tensión.

Posteriormente, explicó que las cuadrillas avanzarán hacia las colonias para inspeccionar las ubicaciones incluidas en un listado elaborado por el Ayuntamiento, que supera los 100 puntos con alguna anomalía detectada. La intervención ocurre después de las exigencias de la ciudadanía cozumeleña para reforzar la atención de la infraestructura energética.

Las interrupciones del servicio tienen repercusiones que van más allá de los hogares. Comercios, hoteles, restaurantes y otros establecimientos dependen del suministro para mantener sus operaciones. El sistema de bombeo de agua potable también requiere electricidad para extraer y distribuir el recurso en la isla.

César Landa, vecino de la colonia 10 de Abril, mencionó que cuando se presenta un apagón, además de quedarse sin luz, existe preocupación por el abasto de agua y los aparatos eléctricos. “La revisión de la red es necesaria para conocer dónde están las fallas”, señaló el habitante de una de las zonas afectadas.

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Las labores permitirán determinar las condiciones de cada sitio identificado y establecer qué tipo de reparación requiere. Hasta el cierre de esta edición no se había informado un calendario específico para atender las más de 100 ubicaciones ni el monto destinado exclusivamente a estas acciones.

Pablo Villegas, trabajador, mencionó que “los negocios necesitan continuidad eléctrica para trabajar. Si las fallas disminuyen, también se reducen las afectaciones a hoteles, restaurantes y otros servicios”.