Turista nacional muere dentro de un vehículo al llegar a urgencias del IMSS en Cancún

El reporte de una persona sin vida dentro de un vehículo movilizó a las autoridades la mañana de este jueves en la entrada del área de urgencias del hospital de Ginecopediatría del Seguro Social, en el cruce de las avenidas José López Portillo y Kabah.

Policías municipales confirmaron el deceso y solicitaron la intervención de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para los trámites respectivos. Posteriormente se confirmó que se trató de la muerte de un turista nacional por complicaciones en su estado de salud.

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Las primeras investigaciones señalaron que los familiares del ahora occiso, de entre 45 y 50 años de edad, lo trasladaron en un vehículo hasta la entrada del área de urgencias del Seguro Social en busca de ayuda, pero el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Personal de una funeraria particular se hizo cargo del levantamiento del cuerpo para los trámites correspondientes.

Los familiares reportaron a los policías que se encontraban de vacaciones, cuando el ahora occiso empezó a sentirse mal y acudieron primero a la base de la Cruz Roja, en donde recibió medicamentos para su tratamiento, pero después de retirarse de esas instalaciones, se complicó su estado de salud y lo trasladaron hasta el hospital que localizaron en la avenida José López Portillo con Kabah, en donde se reportó el deceso.