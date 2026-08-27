Más de 9 mil habitantes de Lerma se quedan sin agua por falla eléctrica

Más de 9 mil 300 habitantes de la localidad de Lerma, perteneciente al municipio de Campeche, se quedaron sin servicio de agua potable desde esta mañana, debido a fallas en el suministro eléctrico atribuidas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situación que provocó que el Pozo Chulbac dejara de operar.

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) informó que el equipo se encuentra temporalmente fuera de operación a consecuencia de la interrupción eléctrica, por lo que el suministro de agua potable permanece afectado en buena parte de esta comunidad.

De acuerdo con el organismo, personal del SMAPAC se mantiene atento y en coordinación para dar seguimiento al problema y reanudar la operación del pozo una vez que la CFE concluya los trabajos correspondientes y restablezca el suministro de energía eléctrica.

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La dependencia descentralizada de la Alcaldía de Campeche precisó que la duración de la afectación dependerá directamente del tiempo que requieran las labores de la empresa federal. Para dar seguimiento al desperfecto fue generado el reporte CFE número W0403331448.

No obstante, la suspensión repentina del servicio generó molestia entre habitantes de Lerma, quienes señalaron que la falta de agua potable es recurrente y que, pese a cumplir con el pago del servicio, enfrentan constantes interrupciones y baja presión.

La comisaria municipal, Ana Albarrán Martínez, manifestó su inconformidad al señalar que ni siquiera había sido notificada de manera directa sobre la nueva interrupción. “No me han avisado, constantemente se les va la luz. Malísimo el servicio de agua en Lerma”, expresó.

Explicó que la problemática afecta principalmente a sectores de las calles Espíritu Santo, Marañón y Jabín, donde vecinos padecen periodos prolongados sin suministro. Afirmó que, en ocasiones, el agua únicamente llega durante dos o tres días y en horarios de madrugada, además de que la presión resulta insuficiente.

“Es lamentable que pagando en tiempo y forma se queden todo el tiempo sin agua”, reprochó, al solicitar a las autoridades municipales garantizar un suministro constante y con suficiente presión para las familias de la comunidad.

Mientras tanto, el SMAPAC pidió comprensión y paciencia a la población durante el periodo de afectación y aseguró que informará oportunamente sobre cualquier avance en la atención de la falla y la reactivación del Pozo Chulbac.