Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo negociarían entrega con Estados Unidos, reporta “Los Angeles Times”

Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, habrían iniciado contactos con autoridades de Estados Unidos para explorar una posible entrega negociada, de acuerdo con un reporte de “Los Angeles Times”, firmado por el periodista Keegan Hamilton.

Según el reporte retomado por medios nacionales, las conversaciones llevarían alrededor de un año y los hermanos estarían a la espera de conocer cómo avanzan los procesos de sus medios hermanos Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, quienes se encuentran bajo custodia de autoridades estadounidenses.

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo son señalados por el gobierno estadounidense como presuntos líderes de la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa. El Departamento de Estado mantiene una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve al arresto o condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

¿Qué se sabe de la posible entrega de Iván Archivaldo Guzmán?

De acuerdo con la versión publicada por “Los Angeles Times”, Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán habrían mantenido comunicación con autoridades de Estados Unidos para evaluar los términos de una posible entrega voluntaria.

El reporte señala que no se trataría de una decisión inmediata, sino de una negociación que habría avanzado en paralelo a los casos de otros integrantes de la familia Guzmán. Hasta ahora, no existe confirmación oficial de una entrega ni de un acuerdo cerrado.

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La información ocurre en un momento de alta presión judicial contra la estructura de “Los Chapitos”, señalada por autoridades estadounidenses por tráfico de fentanilo, lavado de dinero y otros delitos relacionados con el Cártel de Sinaloa.

¿Por qué Estados Unidos busca a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo?

Estados Unidos identifica a Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar como integrantes clave de “Los Chapitos”. En junio de 2025, el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra ambos y reiteró recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su arresto o condena.

Además, Iván Archivaldo aparece mencionado en acusaciones estadounidenses vinculadas con presuntas operaciones del Cártel de Sinaloa y con señalamientos contra figuras políticas de Sinaloa, entre ellas el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

🚨🇲🇽 Ojo con esto



Según información citada por el columnista de Los Angeles Times, Keegan Hamilton asegura que Iván Archivaldo Guzmán ya habría iniciado contactos con autoridades de Estados Unidos para negociar una posible entrega.



De confirmarse, esto podría convertirse en un… pic.twitter.com/rS85mSpDfj — Arturo Villegas (@ArturoVill7) May 11, 2026

¿Qué implicaría una entrega negociada?

Una eventual entrega negociada podría modificar el mapa judicial de “Los Chapitos” en Estados Unidos, donde ya enfrentan procesos otros hijos de “El Chapo”. Sin embargo, cualquier acuerdo tendría que ser confirmado por autoridades estadounidenses y dependería de las condiciones legales que se establezcan.

Por ahora, el caso se mantiene como un reporte periodístico sin confirmación oficial. Aun así, la posibilidad de que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo busquen entregarse coloca nuevamente al Cártel de Sinaloa en el centro de la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos.

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