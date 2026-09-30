Aplazan otra vez audiencia de Ovidio Guzmán en EU; esta es la nueva fecha

La audiencia de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue aplazada por octava ocasión en Estados Unidos y ahora se realizará hasta diciembre de 2026.

El procedimiento forma parte del proceso judicial que enfrenta el exintegrante de Los Chapitos, quien se declaró culpable el 11 de julio de 2025 de cuatro cargos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de drogas.

Guzmán López mantiene un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses, elemento que podría influir en la pena que determine la jueza encargada de su caso.

¿Cuándo será la audiencia de Ovidio Guzmán?

La comparecencia estaba prevista para el 28 de octubre de 2026, pero una minuta de la corte federal de Chicago estableció una nueva fecha: 7 de diciembre de 2026 a las 10:30 horas, ante la jueza Sharon Johnson Coleman, del Distrito Norte de Illinois.

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En esa audiencia, el Departamento de Justicia podrá informar si mantiene su intención de solicitar una reducción de condena con base en la cooperación proporcionada por Ovidio Guzmán.

El tribunal también podría definir los siguientes pasos para fijar la sentencia definitiva.

¿Por qué Ovidio Guzmán busca reducir su condena?

El hijo de “El Chapo” cambió su declaración de inocencia y aceptó su responsabilidad en cargos federales como parte de un acuerdo con fiscales estadounidenses.

Bajo el argumento de un calendario saturado de juicios en Tribunal de Chicago, la audiencia de Ovidio Guzmán López se pospone para el 07/12/2026.



👉 Motivo extraoficial: no hay todavía acuerdo final sobre su sentencia tras firmar acuerdo con fiscales. pic.twitter.com/4Kr5RvJlGd — Jesús García 🐦 (@JesusGar) September 30, 2026

Su colaboración podría permitirle obtener una pena menor y evitar algunas de las sanciones más severas contempladas por los delitos que enfrenta. La determinación final corresponderá a la corte una vez que valore el acuerdo y la información entregada a las autoridades.

Ovidio Guzmán fue detenido en México en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese mismo año.

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