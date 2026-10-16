Sonora suspende de forma temporal la exportación de ganado a Estados Unidos, esto por caso sospechoso de fiebre aftosa

Se ha suspendido este viernes 16 de octubre de forma temporal la exportación de ganado de Sonora a Estados Unidos, tras darse a conocer que durante una inspección se detectó un afta en un animal, lesión que coincide con la fiebre aftosa.

Por medio de un comunicado, la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), de acuerdo con la información, la medida se va a implementar en lo que las autoridades sanitarias descartan la presencia de la enfermedad, ya que el reporte es obligatorio.

Sin embargo, la organización también mencionó que la lesión puede ser compatible con estomatitis vesicular, el cual no representa un riesgo zoosanitario, pero en la que se determina el origen de esto, se va a mantener la suspensión en la exportación.

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¿Cuál es el motivo de la suspensión de ganado a Estados Unidos?

La organización ha revelado que los expertos de la CPA, hicieron la toma de muestra de la lesión, la cual va a ser revisada en un laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en la Ciudad de México.

Como parte del protocolo preventivo que ha sido implementado, el ganado que estaba en las instalaciones de la estación, va a ser regresado a su lugar de origen.

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Por su parte, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Carlos Ochoa Valenzuela, hizo un llamado a los médicos a reforzar las inspecciones del ganado desde su lugar de origen y reportar cualquier cuestión a las autoridades sanitarias.

“Nuestra administración hace un atento y enérgico llamado a las y los médicos veterinarios para que redoblen sus esfuerzos en las inspecciones en origen, permitiendo identificar y reportar oportunamente este tipo de hallazgos a las autoridades sanitarias”

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