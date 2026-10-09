Campesinos de Francisco May dejan la agricultura y buscan empleo en terrenos particulares

Alrededor de 200 campesinos de Francisco May, en Isla Mujeres, han dejado de dedicarse directamente a la agricultura y ahora obtienen ingresos mediante el cuidado y mantenimiento de terrenos particulares, así como la siembra de árboles frutales y maderables, informó Bartolo, productor de la comunidad.

Los pobladores son contratados por propietarios de predios adquiridos en los alrededores de Francisco May y Zona Agrícola para realizar labores como colocación de postes, construcción de bardas, limpieza, vigilancia y establecimiento de plantaciones. También participan en la atención de animales de crianza, lo que ha generado nuevas opciones de empleo para habitantes de ambas localidades.

Noticia Destacada Agricultores de Isla Mujeres carecen de apoyos para la siembra

El expresidente de la Asociación de Pequeños Propietarios de la Zona Agrícola “Cinco de Diciembre”, César Peniche, señaló que en ese sector existe una importante demanda de mano de obra local para conservar los terrenos y atender diversas actividades productivas, desde la plantación de árboles hasta el cuidado de aves, cerdos y corderos.

A la par, algunos pobladores han comenzado a incursionar de manera incipiente en la ganadería. Joaquín explicó que, con el respaldo de la Asociación Ganadera de Isla Mujeres ha aumentado el número de cabezas de ganado bovino.

La producción también se ha orientado hacia los árboles frutales y maderables, principalmente durante la actual temporada de lluvias, cuando la humedad del suelo y del ambiente favorece las plantaciones durante otoño e invierno. En algunos casos, los propietarios cuentan con sistemas de riego que les permiten mantener determinadas superficies de cultivo durante todo el año.

Esta transformación económica ocurre mientras Francisco May y Zona Agrícola registran la llegada de nuevas familias, principalmente procedentes de Cancún e Isla Mujeres. Algunas han adquirido predios para establecerse de manera permanente o disfrutar de su retiro en un entorno más cercano a la naturaleza. Un ejemplo es Domingo, quien decidió dejar el bullicio de la ínsula para vivir en Francisco May y regresar solo de manera ocasional para visitar a sus familiares.

Noticia Destacada Crisis del limón en Q. Roo: Sobreoferta desploma su precio y “golpea" a agricultores

Mientras estas alternativas laborales ganan terreno, la agricultura de autoconsumo todavía se mantiene entre algunos productores. Actualmente, alrededor de 10 campesinos preparan unas cinco hectáreas para sembrar maíz asociado con frijol y calabaza, luego de que la temporada primavera-verano resultara afectada por la sequía.

Bartolo, Joaquín y Pedro estimaron que cada trabajador cultiva media hectárea y que parte de la cosecha se destinará al autoconsumo. Algunos reservarán, además, entre uno y dos mecates para cultivar hortalizas.