Ataque de abejas deja sin vida a animales de granja y un perro en Sabidos, Quintana Roo

Un ataque de abejas dejó como saldo animales de granja y un canino con múltiples picaduras, algunos de ellos con consecuencias fatales, además de una persona lesionada, en la localidad de Sabidos, perteneciente a la Ribera del Río Hondo, en el sur de Quintana Roo.

De acuerdo con la información disponible, el incidente movilizó al personal de la Comisión Nacional de Emergencias destacamentado en la zona, que acudió tras recibir el llamado de auxilio y procedió al retiro del enjambre. La maniobra tuvo como propósito evitar que se repita una situación similar en el sitio, donde los ejemplares representaban un riesgo para los habitantes y su entorno inmediato.

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Los insectos atacaron y dieron muerte a gallinas, pollos, gallos y un perro además de causar estragos en la salud de una persona.

Sabidos se localiza en una zona de vegetación abundante y actividad agropecuaria, donde la convivencia entre colonias de abejas, animales de traspatio y habitantes es cotidiana. En ese contexto, personal de la Comisión Nacional de Emergencias, los enjambres pueden volverse defensivos cuando se sienten amenazados o cuando se les molesta, y el ataque suele ser masivo, lo que representa un peligro especial para animales que no pueden huir, como los que permanecen amarrados o encerrados.

Recomendaron en estos casos no intentar retirar un enjambre por cuenta propia, mantener la distancia, alejar a los niños y resguardar a las mascotas y al ganado en espacios cerrados.

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También piden reportar de inmediato la presencia de panales o enjambres al número de emergencias 911, para que personal capacitado y con equipo de protección realice el retiro.

En el caso de que una persona reciba múltiples picaduras, se aconseja acudir a atención médica de manera inmediata, sobre todo si presenta dificultad para respirar, hinchazón en el rostro o la garganta, mareo o náuseas, ya que pueden ser señales de una reacción alérgica grave.