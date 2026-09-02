Exportación de ganado por Sonora se aplaza al 8 de septiembre por falla en estación cuarentenaria

La exportación de ganado en pie desde Sonora hacia Estados Unidos se aplazó hasta el próximo 8 de septiembre, luego de que una falla técnica obligó a suspender temporalmente las operaciones en la estación cuarentenaria de Agua Prieta.

La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) informó que el problema ocurrió el 28 de agosto en el chute de inspección utilizado por personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El equipo presentó anomalías relacionadas con el tamaño y peso de algunas reses que permanecían rezagadas tras los meses de cierre fronterizo, lo que representó un riesgo tanto para el personal como para los animales.

¿Por qué se suspendió la exportación de ganado por Agua Prieta?

La UGRS explicó que fue necesario sustituir el chute de inspección para garantizar condiciones seguras durante el proceso de revisión.

De acuerdo con la organización ganadera, los trabajos requieren entre tres y cuatro días para el fraguado de pisos y la instalación del nuevo equipo.

A esto se suma que el lunes 7 de septiembre será día feriado en Estados Unidos por el Labor Day, por lo que las operaciones se retomarán el martes 8 con las citas que ya estaban programadas antes de la suspensión.

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Ganaderos piden abrir también la cuarentenaria de Nogales

La Unión Ganadera señaló que este incidente refuerza su petición para que también se considere la apertura de la estación cuarentenaria de Nogales, Sonora.

Los productores argumentan que esas instalaciones cuentan con infraestructura adecuada para la recepción y preinspección del ganado, lo que permitiría ampliar las opciones para el comercio pecuario con Estados Unidos.

Reapertura ocurre tras meses de cierres por gusano barrenador

La interrupción se presenta pocos días después de que México y Estados Unidos reabrieran el 24 de agosto el puerto de Douglas para ganado mexicano.

El primer envío fue de 750 cabezas procedentes de Agua Prieta, con la expectativa de aumentar gradualmente hasta mil 500 animales diarios.

Las exportaciones habían enfrentado cierres intermitentes desde finales de 2024 debido al avance del gusano barrenador del ganado, lo que llevó a Estados Unidos a restringir varias veces el ingreso de animales mexicanos.

La nueva fecha del 8 de septiembre busca restablecer el flujo comercial una vez concluidos los trabajos técnicos en la estación de inspección.

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