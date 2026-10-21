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Aseguran en el AICM seis piezas arqueológicas de Veracruz que serían enviadas a Gran Bretaña

Autoridades federales aseguraron seis piezas arqueológicas en el AICM que pretendían enviar a Gran Bretaña. El INAH confirmó que son patrimonio de México.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

21 de oct de 2026

1 min

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Las instituciones federales mantienen acciones conjuntas para impedir el tráfico ilícito de bienes arqueológicos
Las instituciones federales mantienen acciones conjuntas para impedir el tráfico ilícito de bienes arqueológicos / Gabinete de Seguridad federal

Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), identificaron seis piezas arqueológicas procedentes de Veracruz que pretendían ser enviadas a Gran Bretaña desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

A través de su cuenta de X, el Gabinete de Seguridad federal informó que el hallazgo ocurrió durante labores de inspección en la terminal aérea, donde las autoridades detectaron los objetos que serían enviados al extranjero mediante el servicio de Correos de México.

Las piezas fueron revisadas por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quienes confirmaron que forman parte del patrimonio cultural de México y se encuentran protegidas por la legislación nacional.

Las autoridades señalaron que la mercancía había sido declarada de manera distinta a su contenido real.

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¿Qué pasará con las piezas arqueológicas detectadas en el AICM?

El Gabinete de Seguridad señaló que las instituciones federales mantienen acciones conjuntas para impedir el tráfico ilícito de bienes arqueológicos y evitar que objetos pertenecientes al patrimonio histórico y cultural de México salgan del país de manera irregular.

Las autoridades no precisaron la antigüedad de las seis piezas, la cultura a la que pertenecen ni la identidad de las personas responsables del envío.

Tampoco se informó si existen personas detenidas o investigaciones abiertas por este caso.

El hallazgo forma parte de las labores de vigilancia que realizan las autoridades aduaneras y de seguridad para detectar posibles envíos ilegales de objetos arqueológicos a otros países.

IO

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