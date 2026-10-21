Aseguran en el AICM seis piezas arqueológicas de Veracruz que serían enviadas a Gran Bretaña

Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), identificaron seis piezas arqueológicas procedentes de Veracruz que pretendían ser enviadas a Gran Bretaña desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

A través de su cuenta de X, el Gabinete de Seguridad federal informó que el hallazgo ocurrió durante labores de inspección en la terminal aérea, donde las autoridades detectaron los objetos que serían enviados al extranjero mediante el servicio de Correos de México.

Las piezas fueron revisadas por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quienes confirmaron que forman parte del patrimonio cultural de México y se encuentran protegidas por la legislación nacional.

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¿Qué pasará con las piezas arqueológicas detectadas en el AICM?

El Gabinete de Seguridad señaló que las instituciones federales mantienen acciones conjuntas para impedir el tráfico ilícito de bienes arqueológicos y evitar que objetos pertenecientes al patrimonio histórico y cultural de México salgan del país de manera irregular.

Las autoridades no precisaron la antigüedad de las seis piezas, la cultura a la que pertenecen ni la identidad de las personas responsables del envío.

Durante labores de inspección en el @AICM_mx, elementos de @AduanasMx, en coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, identificaron seis bienes arqueológicos procedentes de Veracruz que pretendían ser enviados a Gran Bretaña mediante Correos de México. El @INAHmx confirmó que las piezas forman parte del patrimonio cultural de la nación y están protegidas por la ley. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen acciones coordinadas para prevenir el tráfico ilícito de bienes arqueológicos y proteger el patrimonio cultural de México. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 21, 2026

Tampoco se informó si existen personas detenidas o investigaciones abiertas por este caso.

El hallazgo forma parte de las labores de vigilancia que realizan las autoridades aduaneras y de seguridad para detectar posibles envíos ilegales de objetos arqueológicos a otros países.

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