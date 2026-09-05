Aseguran 3.9 millones de cigarrillos presuntamente apócrifos en AICM y Lázaro Cárdenas

El Gabinete de Seguridad federal informó que durante esta semana fueron asegurados cerca de 3.9 millones de cigarrillos presuntamente apócrifos, equivalentes a unas 15.6 toneladas, en operativos realizados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Las acciones fueron coordinadas por la Secretaría de Marina (Semar), la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el mensaje difundido en X, los cargamentos provenían de Singapur y Hong Kong y fueron detectados mediante labores de inteligencia aduanera, análisis de riesgo, revisión documental e inspecciones físicas de las mercancías.

¿Cómo fueron detectados los cargamentos de cigarrillos?

Las autoridades señalaron que la mercancía había sido declarada de manera distinta a su contenido real.

En la documentación aduanera, parte de los cargamentos aparecía registrada como bocinas y vasos de cristal, lo que motivó revisiones adicionales hasta detectar los cigarrillos presuntamente apócrifos.

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El Gabinete de Seguridad no informó en este mensaje sobre personas detenidas ni sobre el valor comercial estimado de la mercancía asegurada.

Autoridades refuerzan controles en aduanas

El Gobierno federal señaló que estos operativos forman parte de una estrategia para fortalecer los controles en puntos de entrada al país y frenar el ingreso de productos ilícitos.

También indicó que las acciones buscan combatir operaciones destinadas a evadir la normativa fiscal y proteger el comercio exterior.

Esta semana, en acciones coordinadas de @SEMAR_mx, @AduanasMx y @SSPCMexico, se aseguraron cerca de 3.9 millones de cigarrillos presuntamente apócrifos, equivalentes a 15.6 toneladas, en el AICM y en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.



Los cargamentos, provenientes de… pic.twitter.com/LAeeGc9vS1 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 5, 2026

AICM y Lázaro Cárdenas, puntos clave de revisión

Los aseguramientos ocurrieron en dos de los principales puntos de entrada de mercancías del país: el AICM y el puerto de Lázaro Cárdenas.

Las autoridades federales aseguraron que continuarán con las labores de inteligencia, revisión documental y análisis de riesgo para detectar cargamentos irregulares y reforzar la vigilancia en las aduanas.

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