Aseguran en AICM más de 5 millones de cigarros ocultos en embarques procedentes de Singapur

Autoridades federales aseguraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) más de 5 millones de cigarros, con un peso superior a nueve toneladas, que llegaron al país en dos embarques procedentes de Singapur.

El Gabinete de Seguridad federal informó que el decomiso fue resultado de trabajos coordinados de inteligencia aduanera, análisis de riesgo e inspección realizados en la terminal aérea.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

¿Cómo fueron detectados los cigarros en el AICM?

De acuerdo con el reporte oficial, los más de 5 millones de cigarros fueron localizados dentro de dos embarques provenientes de Singapur.

La documentación de los envíos señalaba que la mercancía correspondía a bocinas y básculas eléctricas, pero las inspecciones permitieron localizar los productos de tabaco.

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El peso total del cargamento asegurado superó las nueve toneladas.

Autoridades investigan cargamentos procedentes de Singapur

El Gabinete de Seguridad señaló que el hallazgo derivó de mecanismos de análisis de riesgo e inteligencia aplicados a las operaciones aduaneras del aeropuerto capitalino.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado sobre personas detenidas relacionadas con los dos embarques ni han detallado el valor comercial de los cigarros asegurados.

Resultado de labores coordinadas de inteligencia aduanera, análisis de riesgo e inspección, en el @AICM_mx, personal de @SEMAR_mx, @AduanasMx , @SSPCMexico y @FGRMexico aseguró más de 5 millones de cigarros, con un peso superior a nueve toneladas, localizados en dos embarques… pic.twitter.com/Q2bmq4qkYN — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 2, 2026

Tampoco se ha precisado públicamente cuál era el destino final de la mercancía dentro del país.

El aseguramiento quedó bajo seguimiento de las autoridades correspondientes para determinar posibles responsabilidades y continuar con las investigaciones sobre el origen, traslado e ingreso de los cargamentos a México.

IO