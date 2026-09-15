Aseguran en el AICM una tonelada de café contaminado con cocaína durante revisión de carga

Autoridades federales aseguraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un cargamento de tránsito internacional declarado como café que estaba contaminado con cocaína, informó el Gabinete de Seguridad federal.

El hallazgo ocurrió durante labores de control, vigilancia y revisión no intrusiva realizadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

En la inspección también participó un binomio canino, que apoyó en la detección del cargamento.

¿Qué encontraron las autoridades en el AICM?

De acuerdo con el reporte oficial, la carga tenía un peso aproximado de una tonelada y estaba declarada como café.

Durante la revisión, las autoridades detectaron que el producto se encontraba contaminado con cocaína.

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El Gabinete de Seguridad no detalló en su mensaje la cantidad exacta de droga localizada dentro del cargamento ni informó sobre personas detenidas relacionadas con el envío.

Tampoco precisó el país de origen o el destino final de la mercancía.

Marina y Aduanas refuerzan vigilancia contra tráfico de drogas

El operativo formó parte de las acciones de supervisión que realizan las autoridades en puntos de entrada y salida del país para detectar mercancías ilícitas.

El Gabinete de Seguridad señaló que este tipo de revisiones buscan impedir el tráfico internacional de drogas y fortalecer la legalidad en las operaciones de comercio exterior.

La revisión no intrusiva permite inspeccionar cargamentos sin necesidad de abrirlos inicialmente, mientras que los binomios caninos son utilizados para identificar posibles sustancias prohibidas.

Mediante labores de control, vigilancia, revisión no intrusiva, en el @AICM_mx, elementos de @SEMAR_mx y @AduanasMx, con apoyo de un binomio canino, detectaron un cargamento de tránsito internacional declarado como café, con un peso aproximado de una tonelada, contaminado con… pic.twitter.com/2KbKjUxGdw — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 15, 2026

Carga queda bajo resguardo de autoridades

Tras el hallazgo, el cargamento fue asegurado para continuar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades deberán determinar el origen de la droga, la ruta del envío y las personas o empresas relacionadas con la operación.

Por el momento, el Gabinete de Seguridad no ha informado si el caso ya fue turnado a la Fiscalía General de la República ni si existen órdenes de aprehensión o investigaciones adicionales vinculadas con el cargamento.

IO