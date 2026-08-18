Aseguran 245 kilos de metanfetamina en la Aduana del AICM; perro detector localiza droga en equipaje

Autoridades federales aseguraron 245 kilos de metanfetamina durante labores de inspección y vigilancia realizadas en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informó el Gabinete de Seguridad federal.

De acuerdo con el reporte difundido a través de su cuenta de X, en la operación participaron elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y de la Secretaría de Marina (Semar).

La droga se encontraba oculta en ocho contenedores, aunque en el mensaje oficial no se detalló el origen del cargamento, su destino final ni si hubo personas detenidas por este aseguramiento.

¿Cuánta metanfetamina fue asegurada en el AICM?

El Gabinete de Seguridad precisó que el decomiso alcanzó los 245 kilogramos de metanfetamina.

El hallazgo se produjo como parte de los controles que realizan autoridades aduanales y navales para revisar mercancías y detectar sustancias ilícitas en instalaciones aeroportuarias.

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Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre el valor estimado del cargamento ni sobre alguna organización criminal posiblemente relacionada con el envío.

Perro detector encuentra paquetes con hoja de coca

Durante las mismas labores de vigilancia también participó Max IV, un canino especializado en detección de narcóticos.

Según el reporte oficial, el ejemplar identificó 18 paquetes de hoja de coca dentro del equipaje de una pasajera procedente de Perú.

La información difundida no especifica el peso total de esos paquetes ni detalla la situación jurídica de la mujer después de la revisión.

Como parte de las tareas de inspección y vigilancia en la Aduana del @AICM_mx, personal de @AduanasMx y @SEMAR_mx aseguró 245 kilos de metanfetamina ocultos en ocho contenedores.



En la acción participó Max IV, canino especializado en la detección de narcóticos, que además… pic.twitter.com/jex9TwD17h — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 18, 2026

Autoridades mantienen vigilancia en la Aduana del AICM

El aseguramiento forma parte de las acciones de supervisión implementadas en uno de los principales puntos de entrada y salida de mercancías y pasajeros del país.

El Gabinete de Seguridad destacó la participación conjunta de personal de Aduanas y Marina, así como del binomio canino, en la detección de sustancias que presuntamente pretendían ingresar o transitar por el aeropuerto capitalino.

Las autoridades no han dado a conocer, por ahora, mayores detalles sobre la investigación derivada de ambos hallazgos.

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