Aseguran más de 2 millones de cigarrillos apócrifos en el AICM; cargamento llegó desde Tailandia

Autoridades federales aseguraron más de 2 millones de cigarrillos apócrifos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como resultado de un operativo conjunto encabezado por personal de Aduanas de México.

El Gabinete de Seguridad federal informó a través de su cuenta de X que el cargamento procedía de Tailandia y tenía un peso aproximado de 2.8 toneladas.

En las acciones participaron elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿Cómo detectaron los cigarrillos apócrifos en el AICM?

De acuerdo con el reporte oficial, el aseguramiento fue resultado de trabajos de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y mecanismos de inspección y control implementados dentro de las operaciones de comercio exterior.

Estas acciones permitieron identificar el cargamento antes de que pudiera continuar con su proceso de ingreso y distribución.

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Las autoridades no precisaron hasta el momento la marca de los cigarrillos, quién era el destinatario del embarque ni si existen personas detenidas relacionadas con el caso.

Tampoco se informó sobre el valor comercial estimado de la mercancía asegurada.

¿De dónde provenía el cargamento asegurado?

El Gabinete de Seguridad indicó que los más de 2 millones de cigarrillos tenían como país de procedencia Tailandia.

El volumen del cargamento y su peso, cercano a las 2.8 toneladas, derivaron en la intervención de varias dependencias federales dentro del aeropuerto capitalino.

En un operativo conjunto en el @AICM_mx, personal de @AduanasMx, en coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, aseguró más de 2 millones de cigarrillos apócrifos procedentes de Tailandia.



El cargamento, con un peso aproximado de 2.8 toneladas, fue identificado mediante labores de… pic.twitter.com/Tc1QRWsyC1 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 13, 2026

Autoridades refuerzan vigilancia en operaciones de comercio exterior

El Gobierno federal señaló que la coordinación entre Aduanas, Marina y la SSPC forma parte de las acciones dirigidas a detectar mercancías ilegales y reforzar la seguridad en puntos de entrada al país.

El aseguramiento se suma a los operativos de inspección que se realizan en aeropuertos, puertos y aduanas para combatir actividades ilícitas vinculadas con el movimiento de mercancías.

Las autoridades indicaron que este tipo de acciones busca fortalecer los controles sobre el comercio exterior y detectar cargamentos que incumplan con la legislación mexicana.

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