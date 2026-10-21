Vinculan por segunda ocasión a Uriel “N”; operador de La Familia Michoacana

Durante este miércoles 21 de octubre de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo de un juez de control una segunda vinculación a proceso en contra de Uriel “N”, también conocido por los alias de “El Cangreburguer”; esto por su presunta participación en el delito de extorsión.
El imputado es señalado como probable colaborador de Juan “N”, alias “El Seven”, considerado líder de una facción del grupo delictivo ‘La Familia Michoacana’ con influencia operativa en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, así como en zonas colindantes del Estado de México y el estado de Morelos.
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¿Por qué fue vinculado por segunda ocasión Uriel “N”?
Esta segunda imputación responde al delito de extorsión agravada cometido en la alcaldía Milpa Alta. De acuerdo con las investigaciones, el 9 de septiembre de 2026 Uriel “N” acudió junto con otro sujeto a un establecimiento para exigir cobro de piso a la propietaria, amedrentando a los familiares, situación que provocó el cierre definitivo del negocio.
La primera vinculación a proceso ocurrió días después de su detención, ejecutada el 30 de septiembre de 2026 por elementos de la Policía de Investigación (PDI) en la alcaldía Milpa Alta, tras responder a diversas denuncias. En aquel primer procedimiento judicial, se le procesó por delitos contra la salud y cohecho, tras haber intentado sobornar con 20 mil pesos a los agentes captores.
Asimismo, durante su arresto le fue asegurada un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, conducta por la que la autoridad judicial dio vista y turnó el desglose correspondiente a la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de un delito del orden federal.
Como medida cautelar, el juez ratificó la prisión preventiva contra Uriel “N”, por lo que permanecerá privado de su libertad durante el plazo otorgado para el cierre de la investigación complementaria. De forma paralela, la fiscalía capitalina mantiene abiertas líneas de investigación para determinar su probable participación en otros hechos delictivos.