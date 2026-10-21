Vinculan por segunda ocasión a Uriel “N”; operador de La Familia Michoacana

Durante este miércoles 21 de octubre de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo de un juez de control una segunda vinculación a proceso en contra de Uriel “N”, también conocido por los alias de “El Cangreburguer”; esto por su presunta participación en el delito de extorsión.

El imputado es señalado como probable colaborador de Juan “N”, alias “El Seven”, considerado líder de una facción del grupo delictivo ‘La Familia Michoacana’ con influencia operativa en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, así como en zonas colindantes del Estado de México y el estado de Morelos.

Noticia Destacada Omar García Harfuch señala a La Familia Michoacana por desaparición del alcalde de Taxco y su padre: así fue el operativo de rescate

¿Por qué fue vinculado por segunda ocasión Uriel “N”?

Esta segunda imputación responde al delito de extorsión agravada cometido en la alcaldía Milpa Alta. De acuerdo con las investigaciones, el 9 de septiembre de 2026 Uriel “N” acudió junto con otro sujeto a un establecimiento para exigir cobro de piso a la propietaria, amedrentando a los familiares, situación que provocó el cierre definitivo del negocio.

La primera vinculación a proceso ocurrió días después de su detención, ejecutada el 30 de septiembre de 2026 por elementos de la Policía de Investigación (PDI) en la alcaldía Milpa Alta, tras responder a diversas denuncias. En aquel primer procedimiento judicial, se le procesó por delitos contra la salud y cohecho, tras haber intentado sobornar con 20 mil pesos a los agentes captores.

La #FiscalíaCDMX obtuvo una segunda vinculación a proceso contra Uriel “N”, alias “El Cangreburguer”, por su probable participación en el delito de extorsión agravada en perjuicio de una comerciante de Milpa Alta, a quien habría exigido dinero bajo amenazas contra sus hijas. Mediante entrevistas, dictámenes periciales y consultas a bases de datos, el agente del Ministerio Público reunió los elementos para obtener una orden de aprehensión, que fue ejecutada en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. El imputado ya se encontraba bajo prisión preventiva por narcomenudeo y cohecho, delitos por los que la Fiscalía CDMX también obtuvo su vinculación a proceso. Más información👇 https://t.co/FOVgLqzcfq — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 21, 2026

Asimismo, durante su arresto le fue asegurada un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, conducta por la que la autoridad judicial dio vista y turnó el desglose correspondiente a la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de un delito del orden federal.

Como medida cautelar, el juez ratificó la prisión preventiva contra Uriel “N”, por lo que permanecerá privado de su libertad durante el plazo otorgado para el cierre de la investigación complementaria. De forma paralela, la fiscalía capitalina mantiene abiertas líneas de investigación para determinar su probable participación en otros hechos delictivos.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal