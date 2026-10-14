Cae “El Dámaso”, presunto segundo al mando del Cártel de Tláhuac; lo detienen en centro comercial

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, identificado como presunto segundo al mando del Cártel de Tláhuac, organización delictiva relacionada con extorsiones, despojo de inmuebles y venta de drogas en el sur de la capital.

La captura ocurrió el martes 13 de octubre de 2026 en un centro comercial de la alcaldía Tlalpan, como resultado de una investigación de varios meses realizada por elementos de la Policía de Investigación (PDI).

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, el sospechoso fue detenido en flagrancia por su probable participación en delitos contra la salud.

¿Quién es “El Dámaso”, presunto líder del Cártel de Tláhuac?

Feliciano “N” es identificado por las autoridades como uno de los presuntos dirigentes del Cártel de Tláhuac y posible segundo al mando de la organización criminal.

Según los trabajos de inteligencia de la PDI, estaría relacionado con extorsiones contra comerciantes, despojo de propiedades y distribución de narcóticos en la alcaldía Tláhuac.

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La Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes realizó labores de seguimiento que permitieron identificar sus movimientos en Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

Estas investigaciones llevaron a su localización en un establecimiento comercial de Tlalpan, donde finalmente fue detenido.

¿Qué encontraron durante la detención de “El Dámaso”?

Durante el operativo, los agentes aseguraron vegetal verde con características similares a la marihuana, una sustancia que aparentemente corresponde a cocaína y dos teléfonos celulares.

El detenido y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará las acciones legales correspondientes.

La Fiscalía CDMX informó que las investigaciones continúan abiertas para establecer su posible participación en otros delitos relacionados con las actividades del Cártel de Tláhuac.

Agentes de la @PDI_FGJCDMX detuvieron a Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, identificado como uno de los presuntos líderes del “Cártel de Tláhuac”, por su probable participación en delitos contra la salud. La detención se realizó en la alcaldía Tlalpan, tras varios meses de investigación y seguimiento de la #FiscalíaCDMX que permitieron establecer su identidad y localizarlo. De acuerdo con información de inteligencia, el imputado estaría relacionado con actividades de extorsión, despojo y venta de narcóticos en Tláhuac. Las investigaciones continúan para determinar su posible participación en otros delitos. Más información 👇 https://t.co/9BXm2nJZx6 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 14, 2026

Fiscalía CDMX pide denunciar a posibles víctimas de “El Dámaso”

La institución hizo un llamado a las personas que identifiquen a Feliciano “N” como probable responsable de algún delito para que presenten su denuncia.

Los ciudadanos pueden comunicarse a la Línea Directa de la Fiscal, al 55 5345 5000, o acudir a la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, ubicada en avenida Jardín 356, colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco.

El objetivo es identificar a posibles víctimas y reunir información sobre las actividades del grupo delictivo.

La Fiscalía recordó que Feliciano “N” mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

IO