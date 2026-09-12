Explosión en taquería de Álvaro Obregón suma otra persona fallecida y 14 lesionados

La explosión registrada en un puesto de comida de la colonia Olivar del Conde Primera Sección, en la alcaldía Álvaro Obregón, dejó hasta el momento dos personas fallecidas y 14 lesionadas, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

A través de su cuenta oficial de X, la institución señaló que desde el momento del incidente, ocurrido la tarde del día anterior, personal ministerial y pericial se trasladó al lugar para iniciar las investigaciones y determinar las causas que provocaron la explosión.

Fiscalía investiga las causas de la explosión

La Fiscalía capitalina indicó que especialistas de distintas áreas participan en los trabajos para esclarecer lo ocurrido.

Entre ellos se encuentran expertos en incendios y explosiones, instalaciones de gas, ingeniería y arquitectura, quienes realizan los estudios técnicos correspondientes en el sitio.

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Las autoridades buscan establecer las condiciones en las que ocurrió el incidente y determinar qué factores pudieron provocar la explosión en el establecimiento de comida.

La investigación continuará con el análisis de los indicios y de las condiciones estructurales y de las instalaciones involucradas.

Atienden a víctimas y familiares

Además de las diligencias ministeriales y periciales, la Fiscalía informó que personal especializado en Atención a Víctimas brinda acompañamiento a las personas afectadas y a sus familiares.

Tras la explosión registrada la tarde de ayer en un puesto de comida en la colonia Olivar del Conde Primera Sección, alcaldía Álvaro Obregón, personal ministerial y pericial de la #FiscalíaCDMX trabaja desde entonces para esclarecer lo ocurrido.



Hasta el momento se tiene… pic.twitter.com/yz9kj4DIl8 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 12, 2026

Con la actualización difundida por la dependencia, el saldo del accidente asciende a dos personas fallecidas y 14 lesionadas, mientras continúan las investigaciones en la alcaldía Álvaro Obregón.

La autoridad capitalina no ha informado, hasta este momento, las causas definitivas de la explosión ni ha establecido responsabilidades, por lo que los peritajes serán determinantes para conocer cómo ocurrió el siniestro.

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