NASA confirma hundimiento en CDMX: se hunde más de 2 cm al mes, según NISAR

La NASA confirmó que la Ciudad de México enfrenta un hundimiento acelerado del terreno, con descensos que superan los dos centímetros mensuales en diversas zonas. La información proviene de imágenes captadas por el satélite NISAR, que permite observar con alta precisión los cambios en la superficie terrestre.

Tecnología que mide movimientos milimétricos

El sistema NISAR, desarrollado en conjunto con la agencia espacial de la India, utiliza radares avanzados capaces de detectar variaciones del suelo de apenas milímetros por día, incluso en condiciones de nubosidad o lluvia. Esta tecnología representa un avance clave para monitorear fenómenos como la subsidencia, que afecta gravemente a grandes ciudades.

Un problema histórico que se agrava

El hundimiento en la capital mexicana no es nuevo. Desde hace más de un siglo, la extracción intensiva de agua subterránea ha provocado la compactación del suelo en una ciudad construida sobre antiguos lagos. Actualmente, la zona metropolitana —donde viven más de 20 millones de personas— enfrenta consecuencias cada vez más visibles.

Impacto en infraestructura y zonas emblemáticas

Los datos del satélite muestran que el descenso del terreno es desigual, lo que incrementa el riesgo de daños en viviendas, carreteras, sistemas de drenaje y transporte. Incluso puntos icónicos como el Ángel de la Independencia reflejan este fenómeno: con el paso del tiempo, ha sido necesario añadir escalones debido al hundimiento del suelo circundante.

Implicaciones para el futuro urbano

Especialistas advierten que esta información permitirá anticipar afectaciones y mejorar la planificación urbana. El monitoreo constante también abre la puerta a replantear políticas sobre el uso del agua, el diseño de infraestructura y la gestión del territorio ante un problema que continúa avanzando

El uso de tecnología satelital como NISAR no solo confirma la magnitud del fenómeno, sino que coloca a la Ciudad de México como uno de los casos más relevantes a nivel mundial en materia de hundimiento urbano