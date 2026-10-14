Quintana Roo tiene 4 mil 39 presos sin sentencia; representan el 74.5% de la población penitenciaria

En Quintana Roo, casi tres de cada cuatro personas privadas de la libertad permanecían en calidad de procesadas al cierre de agosto del 2026, mientras que poco más de una cuarta parte contaba con sentencia, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, elaborado por la Dirección de Archivo Nacional de Sentenciados y Estadística Penitenciaria.

El documento reportó una población de 5 mil 421 internos en los centros penitenciarios del estado: 4 mil 39 procesados, equivalentes al 74.5 por ciento y mil 382 sentenciados, que representan el 25.5 por ciento.

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Por grupos de edad, las personas de entre 30 y 34 años concentraron la mayor cantidad, con mil 40 internos, seguidas por el rango de 25 a 29 años, con 977, y el de 35 a 39, con 902. Asimismo, se contabilizaron 803 personas de entre 18 y 24 años; 627 de 40 a 44; 428 de 45 a 49; 307 de 50 a 54; 166 de 55 a 59, y 171 de 60 años o más.

Alejandro Aguirre Buenfil, abogado, maestro en Derecho y expresidente del Colegio de Abogados Postulantes de Cancún, señaló que la falta de jueces es uno de los factores que dificultan agilizar los procesos penales en la entidad. Estimó que Cancún requiere alrededor de 30 juzgadores para atender la demanda, frente a una plantilla penal activa de aproximadamente 15.

En el país se estima un promedio de entre 3.4 y 5.1 juzgadores por cada 100 mil habitantes / Liza Vera

Explicó que los jueces deben atender audiencias de trámite, diligencias relacionadas con personas detenidas y juicios orales, cuya duración depende de las pruebas que deban desahogarse y de las intervenciones de las partes. Indicó que las jornadas pueden extenderse más allá del horario habitual, de acuerdo con las audiencias programadas, mientras que la disponibilidad de salas en los edificios judiciales también representa una limitante para ampliar la capacidad de atención.

Para los delitos del fuero común se contabilizaron 5 mil 39 personas privadas de la libertad, de las cuales 3 mil 920 permanecían procesadas y mil 119 tenían sentencia. Esto significa que cerca de ocho de cada 10 internos de esta categoría aún no contaban con una condena registrada.

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En contraste, en el fuero federal había 382 individuos recluidos: 119 procesados y 263 sentenciados, una distribución en la que predominaban quienes ya tenían una resolución judicial.

Por otra parte, datos de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia muestran diferencias en la disponibilidad de juzgadores entre países. En México se estima un promedio de entre 3.4 y 5.1 jueces por cada 100 mil habitantes, al sumar los fueros federal y estatal, frente a una media europea de 22.2 por cada 100 mil habitantes.