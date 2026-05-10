Cubano acusado de feminicidio en Cancún intentó suicidarse con ácido muriático

Después del asesinato a puñaladas de una mujer en la cocina del bar La Hija de Cuahutemoc, el cubano que es señalado de cometer este crimen ingirió ácido muriático, con la intención de quitarse la vida y tras ser detenido, elementos de la Policía Estatal lo trasladaron al Hospital General para recibir atención médica.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmaron este domingo que fue aplicada una orden de aprehensión contra el cubano, José Antonio “N”, de 50 años de edad, por el delito de feminicidio, luego de haber sido dado de alta del hospital la tarde del sábado.

Noticia Destacada Asesinan a mujer dentro de un bar en Cancún; detienen a su expareja

De esta manera, el presunto feminicida fue trasladado por agentes de la Policía de Investigación a las instalaciones del Centro de Reinserción Social (CERESO), a disposición de un Juez de Control para enfrentar un proceso penal, al ser acusado de asesinar a su ex pareja sentimental.

Después de los hechos que ocurrieron en los primeros minutos de la madrugada del martes pasado, las investigaciones revelaron que el presunto responsable ingirió ácido con el supuesto objetivo de quitarse la vida, por el crimen que acababa de cometer, pero solo sufrió algunas lesiones internas.

Por este motivo, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo que realizaron su detención, lo trasladaron al Hospital General en las primeras horas del martes pasado, luego de los hechos ocurridos en el interior del bar, ubicado en la avenida Cancún, en la Supermanzana 510, a unos metros de la avenida Chac Mool.

José Antonio fue dado de alta del hospital la tarde del sábado y por este motivo, un contingente de elementos de la Policía Municipal se encargó de su traslado a la base de la corporación para los trámites correspondientes.

Posteriormente, elementos del Grupo de Aprehensiones de la FGE le aplicaron el mandamiento judicial para enfrentar el proceso penal y lo trasladaron al CERESO.

Las investigaciones señalaron que el cubano cometió el feminicidio contra su ex pareja, quien contaba con 33 años de edad, porque ésta dio por terminada su relación hace un mes y se negaba a regresar con él, pese a su constante insistencia. Ambos laboraban en el bar La Hija de Cuahutemoc, cuando José Antonio tomó un cuchillo de la cocina y la apuñaló en varias ocasiones.