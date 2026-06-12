Tensión por despliegue policiaco y militar en el CERESO de Cancún por operativo de revisión

Un fuerte despliegue de policías estatales y militares ocasionó un ambiente de tensión en el Centro de Reinserción Social (CERESO), en donde posteriormente se indicó que se trataba de un operativo de revisión.

El convoy de elementos ingresó a la cárcel de Cancún alrededor de las 18:30 horas de este viernes, en una movilización que causó alarma entre los vecinos de la Supermanzana 99, en medio de versiones de una posible riña entre internos.

De hecho, otras patrullas arribaron posteriormente con sirenas y torretas encendidas, lo que generó aún más el ambiente de incertidumbre.

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Algunas mujeres que llegaron a visita conyugal fueron retiradas por el operativo y comentaron que no se percataron de ninguna riña, pero que más de 200 internos fueron sacados de sus celdas y llevados al área del cuadro, en donde se encuentra una cancha de basquetbol.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se trató de una revisión preventiva y de control.