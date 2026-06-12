Síguenos

Última hora

México

¿A quién apoya Salt Bae en el Mundial 2026? El chef turco habló en exclusiva para Por Esto!

Quintana Roo / Cancún

Tensión por despliegue policiaco y militar en el CERESO de Cancún por operativo de revisión

Algunas mujeres que llegaron a visita conyugal fueron retiradas por el operativo y comentaron que no se percataron de ninguna riña, pero que más de 200 internos fueron sacados de sus celdas.

Por Redacción Por Esto!

12 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Efectivos de diferentes corporaciones de seguridad participaron en el operativo.
Efectivos de diferentes corporaciones de seguridad participaron en el operativo. / Foto: Por Esto!

Un fuerte despliegue de policías estatales y militares ocasionó un ambiente de tensión en el Centro de Reinserción Social (CERESO), en donde posteriormente se indicó que se trataba de un operativo de revisión.

El convoy de elementos ingresó a la cárcel de Cancún alrededor de las 18:30 horas de este viernes, en una movilización que causó alarma entre los vecinos de la Supermanzana 99, en medio de versiones de una posible riña entre internos.

De hecho, otras patrullas arribaron posteriormente con sirenas y torretas encendidas, lo que generó aún más el ambiente de incertidumbre.

En el video se aprecia como los insectos vuelan uno por uno durante el despegue del avión

Noticia Destacada

Enjambre de abejas retrasa despegue de avión de Delta Air Lines en el Aeropuerto de Cancún

Algunas mujeres que llegaron a visita conyugal fueron retiradas por el operativo y comentaron que no se percataron de ninguna riña, pero que más de 200 internos fueron sacados de sus celdas y llevados al área del cuadro, en donde se encuentra una cancha de basquetbol.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se trató de una revisión preventiva y de control.

Te puede interesar