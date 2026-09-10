Encuentran ahorcada a reclusa en el CERESO de Cancún; recién había ingresado por homicidio calificado

Un aparente suicidio fue reportado en el transcurso de la madrugada de este jueves en el Centro de Reinserción Social (CERESO), en donde el personal de vigilancia encontró suspendida del cuello con una cuerda a una mujer que recientemente ingresó por el delito de homicidio calificado, en el interior de una de las celdas.

La ahora occisa fue identificada con el nombre de Silvia “N”, alias La Chivis”, de 36 años, originaria de Cárdenas, Tabasco, quien es señalada como presunta integrante de un grupo criminal.

Su registro de ingreso a la cárcel estaba marcado con la fecha 3 de septiembre pasado, como presunta participante de una ejecución que se registró en la colonia Santa Cecilia y siete días después salió sin vida del centro penitenciario.

Apenas el lunes pasado, en la conferencia semanal de resultados de las corporaciones de seguridad, la Fiscalía General del Estado dio a conocer la detención de Silvia “N”, alias La Chivis, como presunta responsable del homicidio de una persona para apoderarse de 130 mil pesos, en complicidad con tres sujetos.

La muerte de la mujer señalada como responsable de cometer el delito de homicidio calificado se registró alrededor de las 2 de la madrugada de este jueves, cuando el personal de vigilancia del CERESO escuchó gritos en uno de los edificios de celdas, cuando una de sus compañeras la encontró colgada del cuello.

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Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al CERESO de Cancún, ubicado en las inmediaciones de la Supermanzana 99, para iniciar las investigaciones de este caso que fue reportado como un suicidio.

Las primeras investigaciones indicaron que el cuerpo se encontraba suspendido del cuello con una cuerda de color blanco, en el área del baño de la celda 207. Al lugar acudió el personal médico, quien confirmó que ya no contaba con signos vitales.

En una primera revisión al cuerpo se dio a conocer que presenta un surco en forma ascendente incompleto que corresponde a una marca de ahorcamiento, sin que se apreciaría alguna otra lesión. El cuerpo de la reclusa fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley y precisar las causas de la muerte.

La ahora occisa enfrentaba un proceso penal por el delito de homicidio calificado en el caso de un cuerpo que fue encontrado con huellas de violencia en la colonia Santa Cecilia.