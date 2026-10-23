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Camioneta termina volcada tras chocar contra un poste en la avenida Xel-Há de Cancún

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar el deslinde de responsabilidades, mientras una grúa maniobró para enderezar la camioneta y liberar la vialidad.

Por Erick Díaz

23 de oct de 2026

1 min

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Camioneta termina volcada en la avenida Xel-Há de Cancún
Camioneta termina volcada en la avenida Xel-Há de Cancún / Erick Díaz

Un aparatoso accidente se registró en las inmediaciones del Mercado 28, donde una camioneta Volkswagen Tiguan terminó volcada luego de que su conductor perdiera el control del vehículo y se impactara contra un poste de alumbrado público sobre la avenida Xel-Há.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en una curva de la vialidad. Tras el impacto, automovilistas y transeúntes que pasaban por el lugar se acercaron para auxiliar al conductor, quien permaneció en el sitio hasta la llegada de los servicios de emergencia.

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Minutos después, paramédicos arribaron en una ambulancia y trasladaron al hombre a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el deslinde de responsabilidades. En el sitio, algunas personas señalaron que el conductor presuntamente circulaba bajo los efectos del alcohol y que aparentemente sería médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, estos datos no han sido confirmados por las autoridades.

Los paramédicos de a Cruz Roja llegaron al lugar para atender a los lesionados.

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Debido a que la camioneta quedó volcada sobre la vialidad, fue necesaria la intervención de una grúa, cuyos operadores realizaron maniobras para enderezar la unidad y liberar la circulación en la zona.

El accidente generó movilización de los cuerpos de emergencia y afectaciones viales en las inmediaciones del Mercado 28, mientras se retiraba el vehículo involucrado.

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