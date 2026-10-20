Tras casi tres horas, reabren carretera bloqueada por desabasto de agua en Bacalar

Tras casi tres horas de cierre que afectó a decenas de automovilistas, habitantes de Valle Hermoso liberaron la carretera Federal 184 (Vía Corta a Mérida) luego de que autoridades del municipio de Bacalar acudieron al lugar y acordaron con ellos atender la falta de agua potable que arrastra la comunidad desde hace más de 20 días.

El acuerdo se alcanzó mediante una negociación en el punto del bloqueo. Por parte del ayuntamiento participaron Luis Soberanis, representante de CAPA en el municipio de Bacalar, y Miguel Abuxapqui, secretario general del municipio. Ambos se comprometieron, por escrito, con los inconformes a restablecer el servicio a la brevedad posible, compromiso que fue suficiente para que los manifestantes retiraran la protesta y reabrieran la circulación.

Noticia Destacada Habitantes de Valle Hermoso bloquean la Vía Corta a Mérida para exigir el restablecimiento del agua

Durante el tiempo que se mantuvo el cierre, conductores que transitaban por uno de los tramos de mayor flujo de la zona debieron detenerse o esperar a que se despejara el paso. Los pobladores, por su parte, sostuvieron que la medida era la única vía que les quedaba para ser escuchados, luego de semanas de gestiones y avisos que, según dijeron, no se tradujeron en una reparación.

Sobre el origen de la falla, los habitantes señalaron que los apagones constantes en el área habrían dañado el transformador que alimenta de energía eléctrica al sistema de bombeo operado por CAPA, el cual quedó quemado.