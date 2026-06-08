Comunidades de Bacalar dejarán de pagar la luz si la CFE no cumple acuerdos en 90 días

Luego de que habitantes retiraran el bloqueo y liberaran a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), habitantes de las comunidades de Bacalar como Huatusco e Isidro Fabela, así como de Othón P. Blanco afirmaron que dejarán de pagar los recibos de energía eléctrica y otorgarán a la paraestatal un plazo de 90 días para cumplir los compromisos adquiridos.

Los residentes realizaron la protesta debido a que permanecieron más de 72 horas sin servicio, situación que ocasionó daños en aparatos domésticos y la pérdida de productos perecederos.

Noticia Destacada Habitantes de San José cierran carretera Escárcega–Chetumal por falta de energía eléctrica

Durante una mesa de trabajo en la que participaron el superintendente de la CFE, representantes del municipio y comisariados ejidales de las localidades afectadas, la empresa se comprometió a normalizar el suministro al 100 por ciento en un periodo máximo de 90 días.

Entre los compromisos establecidos destaca la instalación de nueve cuchillas de triple disparo y mismo número de portafusibles en Altos de Sevilla; una cuchilla independiente para el área donde se ubica la bomba de agua potable en Huatusco, así como los dispositivos necesarios a la salida de esa localidad para garantizar el abastecimiento de electricidad a toda la población.

De igual forma, la CFE acordó reemplazar un poste deteriorado en el tramo carretero Huatusco-Payo Obispo, además de efectuar labores de poda en árboles que interfieren con el tendido eléctrico en Isidro Fabela y Huatusco.

Las acciones contemplan también la inspección y conservación de los transformadores ubicados entre las tres localidades, la limpieza de las líneas de alta tensión en los ramales Altos de Sevilla–Payo Obispo y Huatusco-Isidro Fabela, así como la reparación del cableado en el tramo Altos de Sevilla-Río Escondido y la rehabilitación de infraestructura dañada entre Altos de Sevilla y Huatusco.

Pobladores señalaron que las fallas afectan la conservación de alimentos, la operación de sistemas de bombeo y el uso de equipos domésticos, lo que genera afectaciones económicas e inconvenientes cotidianos.

María Elena Poot, residente de Huatusco, comentó: “Estuvimos más de tres días sin luz. Se nos echaron a perder los alimentos y no pudimos utilizar el agua de la bomba. Es muy difícil vivir así”.

Pedro Canché, vecino de Isidro Fabela, manifestó: “La CFE prometió solucionar todo en 90 días. Esperamos que cumpla, porque ya estamos cansados de las interrupciones constantes”.

Noticia Destacada Falla en registro eléctrico provoca humo y estallidos en calles de Chetumal

En grupos de Facebook y WhatsApp de Bacalar, la movilización y los acuerdos alcanzados han generado numerosas reacciones. Los internautas comparten imágenes del cierre carretero y expresan confianza en que los compromisos asumidos se materialicen.

La CFE ya inició labores de conservación en líneas de alta tensión y equipos de transformación de la zona. Los habitantes, cuya economía depende en gran medida de la agricultura y el turismo rural, esperan que la mejora en el suministro contribuya al crecimiento y bienestar de sus comunidades.