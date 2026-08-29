¿Tu acta tiene errores? INE detecta hasta 10 casos diarios y frena trámites en Chetumal

La Junta Local del Distrito 2 del Instituto Nacional Electoral ha detectado tres casos de usurpación de personalidad en lo que va del año, mismos que fueron turnados a las autoridades.

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Además, diariamente identifica hasta 10 errores en actas de nacimiento de solicitantes, lo que retrasa la emisión de la credencial de elector, dado que se tiene que dar vista al Registro Civil para que corrobore los datos exactos y sean actualizados.

El titular de dicha instancia, Francisco Croce Flota, indicó que las omisiones más recurrentes se detectan en las actas de nacimiento y en la Clave Única de Registro de Población, CURP, de los ciudadanos de la tercera edad, quienes las han utilizado por años sin darse cuenta de las mismas.

María Angulo afirmó que, dado que su credencial para votar ya está vencida, acudió al módulo del Instituto Nacional Electoral y fue la asesora que la atendió la que detectó que a su CURP le faltaba un número, lo cual le extrañó, ya que hace dos años, con ese mismo documento, tramitó su pasaporte sin problemas.

Julián López, oriundo de Querétaro, precisó que la omisión que le detectaron fue en su acta de nacimiento, que tenía equivocado el nombre de su padre, por lo que le dijeron que tenía que ser corroborado en la Oficialía del Registro Civil donde se tramitó el documento para solventar dicho error de captura de datos.

Víctor Dzib, también persona mayor, refirió que en su credencial vencida estaba equivocado su segundo nombre, lo cual detectaron al cotejarla con su acta de nacimiento, donde aparecía el mismo error, algo de lo que en los últimos años no se percató, destacando que, incluso, en la última elección así votó sin problemas.

Fuentes consultadas en el Registro Civil señalaron que estos errores suelen aparecer primordialmente en las actas de nacimiento de los adultos mayores, ya que en los tiempos en que fueron expedidas los datos se capturaban a mano y no con la precisión de la actualidad, dados los sistemas automatizados que se utilizan.

Filtros

Ante este tipo de omisiones e inconsistencias en la documentación, el organismo electoral realiza verificaciones especiales dentro del Padrón Electoral para cerciorarse de la identidad de los solicitantes.

Estos mecanismos de control se aplican en trámites como inscripciones o cambios de domicilio, donde la presencia de datos inusuales motiva una revisión adicional para comprobar la autenticidad de los papeles.

Al detectarse alguna irregularidad, la solicitud se detiene temporalmente para abrir una investigación exhaustiva del expediente. La autoridad precisó que esta pausa preventiva no significa que el ciudadano cometió una falta, sino que forma parte de un procedimiento para validar la información antes de expedir el plástico.

Para sostener estos filtros de seguridad contra la usurpación de identidad, la institución mantiene capacitación para su personal, revisión rigurosa de documentos y el apoyo de herramientas tecnológicas. Estos controles buscan proteger a la ciudadanía e impedir que terceros realicen movimientos con información ajena.

Se recomienda presentar papelería vigente, legible y correcta, además de atender las indicaciones en caso de que la solicitud sea canalizada a una revisión especial, con el fin de mantener un padrón confiable en Quintana Roo.

Actualmente existen 16 mil 790 ciudadanos en el Distrito 2 que tienen su credencial vencida y están obligados a renovarla antes del 25 de enero, de cara a las próximas elecciones. El Distrito 2 abarca Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.