Motociclista pierde el control y se estrella contra camellón en Ciudad del Carmen

Un joven motociclista resultó lesionado y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, luego de sufrir un aparatoso accidente en inmediaciones de la glorieta del Pulpo, en la zona de Playa Norte.

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Los hechos se registraron cuando el conductor circulaba a bordo de una motocicleta deportiva de color rojo sobre la avenida Paseo del Mar. Al llegar a la glorieta del Pulpo, presuntamente debido a la velocidad con la que se desplazaba, perdió el control de la unidad y terminó derrapando.

Tras perder la estabilidad, el motociclista salió proyectado y la motocicleta se impactó contra la guarnición del camellón central, provocando que ambos terminaran sobre la vialidad.

Personas que se encontraban en el lugar solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia. Minutos después, arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al joven, quien presentaba fuertes golpes y diversas lesiones en el cuerpo que requerían valoración médica inmediata.

Debido a la condición del motociclista, los socorristas procedieron a trasladarlo a un hospital para recibir atención especializada y descartar lesiones de mayor gravedad. La motocicleta deportiva resultó con daños materiales considerables como consecuencia del impacto.

Hasta el momento, no se ha establecido con certeza si algún otro vehículo estuvo involucrado en el accidente, por lo que elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y turnaron el caso ante la Fiscalía, instancia que se encargará de realizar las investigaciones necesarias para determinar cómo ocurrió el percance y, en su caso, deslindar responsabilidades.

La zona fue asegurada momentáneamente mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se retiraba la unidad siniestrada.

JGH