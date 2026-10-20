PRI llega debilitado a las elecciones del 2027 en Puerto Morelos

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) llega a la antesala de las elecciones del 2027 en Puerto Morelos con una estructura reducida, un historial electoral que lo dejó en segundo lugar en el 2024 y una lista de posibles aspirantes que no logra proyectar competitividad real.

En la última elección, la coalición PRI-PAN obtuvo 4 mil 495 votos, equivalentes al 31.5 por ciento, frente al 62.9 que alcanzó la alianza Morena-PT-PVEM con Blanca Merari Tziu Muñoz, quien sumó 8 mil 984 sufragios.

Ahora, el tricolor perdió a su principal carta visible del 2024, María Fernanda Alvear, quien después de contender por la coalición opositora regresó al entorno de la llamada Cuarta Transformación y hoy, con Leonel Eustaquio Medina Mendoza al frente del comité municipal y nombres como María Nancy González González, José Rogelio Concha Naal y Juan García Asbún mencionados en el entorno local, el PRI enfrenta la misma dificultad de siempre: convertir el desgaste del oficialismo en votos propios cuando apenas mantiene presencia institucional.

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Vinculación a proceso

Leonel Eustaquio Medina Mendoza es el presidente del comité municipal del PRI en Puerto Morelos y fue concejal presidente del municipio en el periodo de transición del 2016. En el 2021, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción lo vinculó a proceso, junto con el entonces Tesorero municipal, por el delito de peculado por un monto aproximado de 28 millones de pesos, dentro de la carpeta administrativa 40/2021. Como medida cautelar se le colocaron brazaletes electrónicos y se embargaron bienes; sin embargo, no hay resoluciones judiciales firmes que hayan derivado en una condena.

Como dirigente del tricolor local, hereda un partido que en la última elección no logró superar el tercio de los votos y que acaba de perder a su abanderada más visible. Su fortaleza es el control de la estructura municipal de un partido debilitado, pero carece de resultados que demuestren capacidad de convocatoria.

Se mantendría abierta la posibilidad de una coalición / Especial

Cartas locales y el fantasma de la abanderada

María Nancy González González fue la candidata del PRI a la presidencia municipal de Puerto Morelos en el 2021. José Rogelio Concha Naal y Juan García Asbún aparecen mencionados en el entorno priísta local como posibles perfiles para la contienda del 2027. Ninguno registra un historial de triunfos electorales recientes ni una proyección pública consolidada comparable a la que tuvo Alvear en el 2024.

La excandidata, que llegó al PRI procedente del PT, contendió por la coalición opositora y posteriormente se deslindó del tricolor para acercarse al oficialismo. Ese episodio dejó al partido sin su figura más reconocida, además de reforzar la percepción de debilidad, sobre todo porque los nombres que hoy circulan no han logrado llenar ese vacío ni generar un debate interno que demuestre vitalidad.

La organización continúa sin ampliar su base de apoyo en el municipio / Especial

La tentación de lo externo

Ante la escasez de cuadros con peso propio, el PRI en Puerto Morelos mantiene abierta la posibilidad de sumar candidatos ciudadanos o de depender nuevamente de una alianza con el PAN. Esa estrategia, que en el 2024 le permitió alcanzar el 31.5 por ciento, no garantizó la victoria y dejó al partido en una posición secundaria.

Recurrir a perfiles externos o a una coalición confirma, en la práctica, que la estructura tricolor local no alcanza para competir en solitario y, mientras el oficialismo multiplica aspirantes con proyección, el PRI llega con un comité encabezado por un dirigente que arrastra una vinculación a proceso por peculado y una lista de nombres que aún no consolidan liderazgo.

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Difícil aprovechar el sufragio de castigo

Puerto Morelos acumula señalamientos contra la administración de Blanca Merari y quejas por servicios, seguridad y manejo de recursos que, en teoría, podrían traducir ese malestar en un voto de rechazo, pero el problema es que el PRI no ha construido las condiciones para capturarlo.

El Revolucionario Institucional llega al proceso electoral del 2027 sin su principal figura del 2024, con un dirigente municipal vinculado a proceso por peculado de 28 millones de pesos y con una estructura que no ha demostrado capacidad de crecimiento. En un escenario donde la coalición oficialista parte con números sólidos y la oposición llega fragmentada, el tricolor es hoy una fuerza de baja intensidad. Su fortaleza es la marca histórica del PRI, pero enfrenta la reiterada incapacidad de convertir esa marca en resultados locales y la ausencia de un proyecto que demuestre arraigo real más allá de la estructura formal. Con la falta de figuras consolidadas y la tentación de depender de alianzas o de candidatos externos, el partido corre el riesgo de volver a ser un actor secundario en el 2027.

La información se basa en los resultados documentados de la elección del 2024 en Puerto Morelos (4 mil 495 votos para la coalición PRI-PAN, equivalentes al 31.5 por ciento, frente a 8 mil 984 del oficialismo), la trayectoria de Leonel Eustaquio Medina Mendoza como concejal presidente en el 2016 y su vinculación a proceso por peculado en la carpeta 40/2021, la postulación de María Nancy González González en el 2021, la postulación y posterior salida de María Fernanda Alvear, y la mención de perfiles locales en el entorno priista al momento de la investigación.