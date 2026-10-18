Manuel González Tamanaja vuelve a perfilarse rumbo a la alcaldía de Puerto Morelos

Manuel González Tamanaja es un operador político de Puerto Morelos con trayectoria en el Partido Verde Ecologista de México y presencia posterior en el entorno de Morena, quien fue tesorero municipal y presidente del comité municipal del PVEM de manera simultánea.

En el 2021 se perfiló como aspirante a la alcaldía y ahora vuelve a aparecer entre los nombres que buscan la candidatura de la coalición Morena-PVEM-PT para el 2027. Su historial combina cargos administrativos, liderazgo partidista y cuestionamientos públicos que no han derivado en condenas conocidas, pero que permanecen en la memoria local como un lastre difícil de borrar.

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Tesorero y dirigente al mismo tiempo

En el 2017, durante la administración de Laura Fernández, González Tamanaja ocupó la Tesorería Municipal de Puerto Morelos y, al mismo tiempo, presidió el primer Comité Ejecutivo Municipal del PVEM en el municipio, por lo que dicha dualidad generó críticas públicas por el conflicto de interés señalado: el mismo personaje manejaba los recursos del Ayuntamiento y dirigía al partido en el gobierno.

Medios locales señalaron la cercanía excesiva entre la estructura administrativa y el instituto político, siendo ese episodio el que marcó su perfil como operador de confianza del Verde en los primeros años del municipio y dejó la impresión de que el poder local y el partido eran, en la práctica, la misma cosa.

Posteriormente buscó proyectarse hacia la alcaldía, y fue en el 2021 cuando se perfiló como aspirante, primero en el entorno de Morena y después vinculado al PVEM, sin lograr obtener la candidatura.

En febrero de ese año, una narcomanta aparecida en Puerto Morelos lo acusó de ser responsable del asesinato de Ignacio “Nacho” Sánchez Cordero, entonces secretario de Desarrollo Social y quien se perfilaba como candidato; el mensaje lo amenazaba de muerte y lo señalaba de haber pagado por el crimen, mientras que la Fiscalía General del Estado abrió la investigación por el homicidio de Sánchez Cordero, sin que se le haya imputado formalmente a González Tamanaja ni se conozcan sentencias en su contra; sin embargo, el episodio quedó registrado en la crónica local como uno de los momentos más oscuros de la precampaña y nunca se disipó del todo.

Según las encuestas de este año, el nombre del funcionario no figura entre los primeros lugares / Especial

Sin triunfos y con el lastre de los señalamientos

González Tamanaja no tiene en su haber victorias electorales propias, nunca ha sido regidor ni síndico electo, mientras que su capital político se construyó desde cargos de designación y desde la estructura del PVEM, pero ahora aparece entre los nombres que buscan espacio en la sucesión, junto a Carlo Fonseca León, Jesús Espinoza Payán, Reyes Antonio Chuc Pech, María Fernanda Alvear, Brisa del Mar Rodríguez López y otros.

El problema es que en las encuestas de este año el nombre de González Tamanaja no figura entre los primeros lugares, mientras que su fortaleza es el conocimiento de la maquinaria administrativa y su límite, la reiterada ausencia de resultados en las urnas y la sombra de los cuestionamientos que lo acompañan desde hace años.

Más allá de los señalamientos, no se reportan denuncias penales con resoluciones condenatorias ni condenas en su contra; tampoco aparecen negocios o empresas vinculados a su nombre en la información consultada. Es director jurídico, socio y abogado postulante de una firma de abogados.

La crítica que pesa sobre su eventual aspiración es por la acumulación de señalamientos públicos: el posible conflicto de interés del 2017, la acusación anónima del 2021 y la incapacidad de convertir su experiencia administrativa en votos.

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El límite de un operador sin victorias

Rumbo a la contienda electoral del 2027, Manuel González Tamanaja representa la carta del operador administrativo y partidista, un extesorero que dirigió el PVEM, que buscó la candidatura en el 2021 sin lograrla y que ahora pretende reubicarse en la coalición que gobierna el municipio.

En un campo saturado de figuras con estructura y proyección pública, González Tamanaja llega con el lastre de los cuestionamientos, la reiterada incapacidad de convertir su experiencia administrativa y al frente de un partido en votos.

En Puerto Morelos, donde la coalición parte con números sólidos pero con una disputa interna cada vez más abierta, el extesorero es, hasta ahora, sólo un perfil más en la fila sin saber si esa trayectoria de operador alcanza para convertirse en candidatura o si termina nuevamente derrotado por los demás aspirantes que ya pelean por el mismo espacio y que no arrastran el mismo historial de cuestionamientos públicos.

La información se basa en su trayectoria documentada como tesorero municipal y presidente del comité del PVEM en 2017, los reportes periodísticos sobre la narcomanta de 2021 que lo acusó del asesinato de Ignacio Sánchez Cordero, la ausencia de resoluciones judiciales en su contra en fuentes abiertas, su mención entre los aspirantes de la coalición para 2027 y la falta de cargos de elección popular o negocios documentados al momento de la investigación.