MC busca crecer en Lázaro Cárdenas rumbo al 2027, después de obtener apenas 3.12% de la votación municipal

Movimiento Ciudadano llega al proceso electoral del 2027 en Lázaro Cárdenas con presencia política, pero con un resultado electoral que todavía lo mantiene lejos de disputar el predominio del oficialismo. En 2024, Josué Nivardo Mena Villanueva se impuso con la coalición Morena-PT-PVEM y más de 10 mil votos, cerca del 60 por ciento, en un listado nominal de 24 mil 82 electores y con una participación superior al 72 por ciento. El partido naranja obtuvo sólo 497 sufragios, equivalentes al 3.12 por ciento de la votación total emitida, resultado que tampoco le permitió acceder a una regiduría de representación proporcional.

El escenario hacia el 2027 presenta un contraste: mientras existen inconformidades ciudadanas relacionadas con servicios, obra pública y atención a las comunidades, MC todavía no consigue convertir ese entorno en una presencia electoral de mayor peso. El descontento puede representar una oportunidad para la oposición, pero aprovecharla requiere algo más que presencia partidista: necesita votos, estructura territorial y una oferta capaz de convencer al electorado.

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Verónica Mex Yam, la cara más visible

La coordinadora de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en el municipio es Verónica Mex Yam, quien fue candidata del partido a la presidencia municipal en 2024 y mantiene presencia pública. Ha participado en reuniones nacionales con Luis Donaldo Colosio y promovido actividades relacionadas con mujeres y unidad partidista.

Hasta ahora, Mex Yam es la figura más identificable de MC en Kantunilkín y las comunidades, circunstancia que la coloca entre los perfiles con mayor visibilidad dentro del partido rumbo al 2027.

A Mex Yam se suman Eitel Villagómez, quien ocupa la Secretaría de Círculos Ciudadanos en la región y participa en tareas de organización territorial y afiliación de simpatizantes en Chiquilá y comunidades ejidales cercanas, así como Carlos Alberto Medina Ramírez, quien también ha sido candidato del partido a la presidencia municipal en elecciones anteriores.

A nivel estatal, Movimiento Ciudadano atraviesa un proceso de relevo. Joaquín González Castro asumió la coordinación provisional en el 2026, en sustitución de José Luis Pech Várguez. La reorganización busca fortalecer la estructura y competir en municipios considerados prioritarios. Lázaro Cárdenas no aparece entre los primeros objetivos señalados por la dirigencia estatal, que ha puesto el foco en Othón P. Blanco, Tulum, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

El desgaste de Mena y la oportunidad perdida

La administración de Nivardo Mena ha sido objeto de señalamientos ciudadanos relacionados con servicios básicos, obra pública y atención a las comunidades del municipio. Ese escenario abre un espacio para la oposición, aunque hasta ahora los resultados electorales de MC no reflejan un aprovechamiento de ese posible voto de inconformidad.

Ahí está uno de los principales desafíos del partido naranja: transformar la presencia política en respaldo electoral. El antecedente de 497 votos en 2024 obliga a MC a ampliar su alcance si pretende disputar una parte significativa del electorado en la próxima elección.

Más que una disputa interna, el reto parece estar en construir una base territorial capaz de sostener una candidatura competitiva. Verónica Mex Yam aparece como su principal figura visible, pero el partido requiere ampliar su presencia en Kantunilkín y las comunidades si pretende modificar el resultado obtenido hace tres años.

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La ruta empinada hacia el 2027

Movimiento Ciudadano llega a la próxima elección sin cargar directamente con el desempeño del gobierno municipal, pero tampoco puede desprenderse del antecedente electoral que dejó en el 2024. Tiene frente a sí un escenario en el que las inconformidades ciudadanas podrían abrir espacio a la oposición, pero ninguna fuerza política puede dar por hecho que ese voto terminará en sus urnas.

La elección dependerá, entre otros factores, de la capacidad de los partidos para organizarse, presentar candidatos reconocibles y convencer a un electorado que en el 2024 dio una amplia ventaja a la coalición encabezada por Morena. Para MC, la ruta hacia el 2027 sigue siendo empinada: deberá demostrar que puede dejar atrás el 3.12 por ciento obtenido en la elección anterior y convertirse en una opción con mayor peso en Lázaro Cárdenas.