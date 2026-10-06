Miriam Poot Ek, posible aspirante del PRI a la Alcaldía mientras el partido busca recuperar terreno en Lázaro Cárdenas

Miriam Maricela Poot Ek es la secretaria general del Comité Municipal del PRI en esta demarcación, forma parte de la dirigencia que tomó protesta apenas en septiembre junto con el presidente Gonzalo Amarantes Pech Palma. Ahora al ser uno de los pocos personajes aún visibles del partido, se le menciona como una posible aspirante del Revolucionario Institucional a la Alcaldía en el 2027, aunque llega a un instituto político que en las últimas dos elecciones quedó reducido a votos testimoniales y cuya estructura local apenas comienza un intento de reorganización.

En registros del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), no se localizan documentos de que hubiese participado con anterioridad en alguna elección como candidata y tampoco ha ocupado algún puesto de primer nivel en la administración pública.

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Su trayectoria se reduce al cargo interno de secretaria general del comité municipal, donde se le reconoce como activista del partido en la gestión comunitaria y trabajo directo en el territorio. No hay ningún negocio vinculado a su nombre.

En el 2021 el PRI en Lázaro Cárdenas sumó apenas alrededor de 400 votos, mientras que en el 2024, cuando Josué Nivardo Mena Villanueva se impuso con la coalición Morena-PT-PVEM con cerca del 60 por ciento de los votos, el tricolor quedó por debajo del 2% en los cómputos oficiales, lo que no le permitió ni acceder a una regiduría de representación proporcional, debilitando aún más su presencia.

Parte de la reconstrucción

La nueva dirigencia municipal, encabezada por Gonzalo Amarantes Pech Palma y con Poot Ek como secretaria general, asumió con el discurso de recuperar presencia en las comunidades rurales, principalmente de la juventud y trabajar directamente con la estructura local que aún les queda.

El diagnóstico es claro: el partido perdió militancia, confianza ciudadana y relevancia electoral por lo que la secretaria general forma parte de ese esfuerzo de reorganización, pero hasta el momento no han realizado acciones públicas de alto impacto ni mostrado un liderazgo territorial consolidado atribuible a su gestión, por el contrario, para muchos críticos la inexperiencia y el poco tiempo que tiene previo a las elecciones del 2027, serían un factor determinante para que prácticamente desaparezca el PRI del municipio.

El punto a favor de Miriam Poot Ek, es que no hay registros en instancias oficiales no hay ningún tipo de señalamiento en su contra, aunque se contrapone con la ausencia de cargos públicos y resultados electorales propios.

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Partido en ruinas

Rumbo al 2027, Miriam Maricela Poot Ek representa una cara nueva y una de las cartas internas del PRI en Lázaro Cárdenas, una figura cuya principal credencial, y única, es el cargo de secretaria general en una dirigencia recién estrenada, pero en un municipio donde el malestar contra el gobierno actual cada vez es más evidente y que podría generarle espacios a la oposición, el tricolor llega con perfiles que todavía tienen que demostrar que pueden sacar al partido del sótano en el que lleva años, y eso es lo que representa el perfil de Poot Ek.