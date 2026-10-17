Rumbo a las coordinaciones de Morena en Quintana Roo, Margarita Vázquez confirma su registro en Cozumel

Margarita Vázquez anunció su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación en Cozumel, Quintana Roo, como parte del proceso interno de Morena, cuyo periodo de inscripción concluirá este domingo 18 de octubre de 2026.

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A través de un mensaje dirigido a la militancia morenista, Vázquez dio a conocer su inscripción y aseguró que su compromiso será mantener el acercamiento con las bases del partido, así como escuchar las necesidades de los habitantes de las colonias y comunidades de la isla. "El poder solo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, y la fuerza de Morena siempre ha estado en sus bases", expresó.

La aspirante destacó el acompañamiento de militantes y fundadores de Morena en Cozumel, a quienes reconoció por haber participado desde los primeros años del movimiento en el municipio. Señaló que contar con su respaldo tiene un significado especial y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante su registro.

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El registro de Margarita Vázquez se da en la recta final del periodo de inscripción para las Coordinaciones Municipales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, cuya convocatoria permanecerá abierta hasta el domingo 18 de octubre, a las 18:00 horas.

Posteriormente, la Comisión Nacional de Elecciones evaluará los perfiles registrados y publicará la relación de solicitudes aprobadas a más tardar el 31 de diciembre de 2026. La inscripción no garantiza la aprobación de la solicitud ni la designación para ocupar la coordinación municipal.

Finalmente, Margarita Vázquez llamó a mantener la unidad y organización entre los integrantes del partido. "Sigamos unidos y organizados por el bien de nuestro municipio", manifestó, al reiterar su disposición de continuar trabajando con las bases de Morena en Cozumel.

JGH