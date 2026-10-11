Morena-PT-PVEM enfrenta disputa interna por la Alcaldía de Puerto Morelos rumbo a 2027

La coalición Morena-PT-PVEM llegará al 2027 en Puerto Morelos con números que todavía impresionan, aunque también con el desgaste de casi seis años de Gobierno de Blanca Merari Tziu Muñoz y una disputa interna que comienza a perfilarse en las encuestas y redes sociales.

En el 2021, la Alcaldesa, postulada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), obtuvo el 44.7 por ciento de los votos y en el 2024, cuando buscó la reelección con la coalición, alcanzó el 60.3 por ciento. El desafío ahora es que los cuestionamientos públicos a su administración y la multiplicación de aspirantes convierten la sucesión en un terreno políticamente complicado. Los votos de ayer no son un cheque en blanco para mañana.

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Un ejercicio demoscópico local difundido a inicios del 2026 ubicó entre los primeros lugares al verde Carlo Fonseca León, síndico municipal, con alrededor del 29 por ciento; a Jesús Espinoza Payán, también del PVEM, con 27; al morenista Reyes Antonio Chuc Pech, con 22 y a María Fernanda Alvear, con 19. Esta última llegó al Cabildo después de competir por la Presidencia Municipal con la coalición PRI-PAN y de haber militado anteriormente en el PT. Su acercamiento al entorno de Morena y la llamada Cuarta Transformación añade otro ingrediente a una contienda en la que las fronteras partidistas parecen menos rígidas cuando se acerca la hora de repartir candidaturas.

A la lista se suman perfiles que buscan espacio dentro de la disputa interna. Brisa del Mar Rodríguez López, de Morena, se registró para participar en el proceso de la Coordinación Municipal en Defensa de la Transformación; también figuran María Soledad Foyo Niembro, oficial mayor del Ayuntamiento y Manuel González, ambos vinculados a Morena. Por el PVEM aparece Abraham Masegosa Raña, actual secretario particular de Blanca Merari y señalado en el ámbito político local como integrante de su círculo cercano. Si algo demuestra la lista es que la sucesión ya despierta apetitos suficientes para llenar la mesa, aunque todavía falta saber quién tendrá la última palabra.

Carlo Fonseca León, actual síndico, aparece en el tablero político / Especial

El balance de la administración de Merari también está marcado por cuestionamientos públicos. Organizaciones sindicales han promovido amparos y presentado denuncias por presuntos actos de hostigamiento laboral y coacción; por su parte, colectivos ambientales han cuestionado permisos de construcción que, según sus señalamientos, se habrían otorgado sin contar con resolutivos federales en materia de impacto ambiental. A ello se sumaron reportes sobre un presunto sobreprecio superior a 4 millones de pesos en la adquisición de luminarias correspondiente al ejercicio 2024.

Se trata de señalamientos cuya existencia no equivale, por sí misma, a una responsabilidad acreditada y cuyo estado debe revisarse en las fuentes y expedientes correspondientes. Pero, en términos políticos, su acumulación representa un flanco para el Gobierno municipal. A esos cuestionamientos se agregan las inconformidades ciudadanas por los servicios públicos y la seguridad, asuntos que pueden pesar en las urnas mucho más que cualquier fotografía de unidad partidista.

Puerto Morelos es un municipio joven y turístico. El 60.3% obtenido por la coalición en el 2024 le proporciona una referencia electoral favorable, pero no garantiza que ese respaldo se transfiera automáticamente a quien busque suceder a Merari. Con Fonseca, Espinoza, Chuc, Alvear, Brisa del Mar Rodríguez, Foyo Niembro, Manuel González y Masegosa entre los nombres que aparecen en el tablero político, la competencia interna amenaza con convertirse en el principal problema de la alianza.

Fernanda Alvear llegó al Cabildo después de competir con el PRI-PAN / POR ESTO!

Porque una cosa es ganar una elección con una candidatura respaldada por varios partidos y otra, bastante distinta, ponerse de acuerdo cuando todos quieren encabezar la boleta. La unidad suele ser una virtud en los discursos; en las sucesiones, a veces se vuelve una negociación de última hora.

Morena-PT-PVEM conserva una ventaja estructural por los resultados electorales anteriores y la presencia política de sus partidos en el municipio. Sin embargo, el número de aspirantes y los cuestionamientos a la gestión colocan a la coalición ante una disyuntiva: ordenar el proceso interno o arriesgarse a que la competencia por la candidatura desgaste la ventaja que hoy presume.

El caso de María Fernanda Alvear, cuya trayectoria incluye el PT y una candidatura por la alianza PRI-PAN antes de sus acercamientos al entorno de Morena, ilustra la movilidad de los perfiles en la política local. En tiempos de sucesión, las fronteras partidistas pueden parecer muy firmes en público y bastante más flexibles cuando se abren las negociaciones.

Mientras los perfiles cercanos al Gobierno municipal buscan conservar influencia y otros cuadros aspiran a ganar terreno propio, la ciudadanía tiene sus propios asuntos pendientes: servicios públicos, seguridad, transparencia y atención a las comunidades. La política puede concentrarse en quién heredará la silla, pero el electorado también puede preguntarse qué recibirá a cambio de mantener a la misma coalición en el poder.

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Por ahora, los resultados del 2021 y el 2024 ofrecen a Morena-PT-PVEM una base electoral importante para intentar retener la Alcaldía en el 2027. El reto será administrar la sucesión sin convertirla en una pelea de todos contra todos. El voto de castigo no puede darse por hecho ni descartarse; dependerá, entre otros factores, de cómo evolucione la gestión municipal, de la respuesta a los cuestionamientos públicos y de la candidatura que finalmente presente la coalición.

La ironía es que una alianza capaz de sumar suficientes votos para reelegir a una Alcaldesa podría encontrar su mayor dificultad no enfrente, sino dentro de sus propias filas. Porque para perder una ventaja no siempre hace falta que la oposición crezca: a veces basta con que los aspirantes confundan la unidad partidista con el derecho personal a heredar el cargo.

La información se basa en los cómputos oficiales del 2021 y el 2024, el ejercicio demoscópico local del 2026, el registro de Brisa del Mar Rodríguez López en Morena, los reportes periodísticos sobre Abraham Masegosa Raña, la trayectoria de María Fernanda Alvear y María Soledad Foyo Niembro, y los señalamientos públicos documentados contra la administración actual.