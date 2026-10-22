Cozumel ampliará su conexión con Europa con nueva ruta aérea desde Italia

La conectividad internacional del Caribe Mexicano continuará ampliándose con nuevas rutas aéreas a Europa. Durante la inauguración de la XXXVIII edición del Cancún Travel Mart 2026, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que este año comenzará una conexión aérea directa entre Milán, Italia, y Cozumel.

La mandataria estatal dio a conocer la nueva ruta durante el encuentro turístico, en el que estuvo acompañada por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, así como representantes del sector hotelero.

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Nueva conexión aérea comenzará el 24 de diciembre

De acuerdo con el anuncio, el servicio contará con un avión de doble piso, aunque durante la presentación no se precisaron la aerolínea encargada de operarlo, la frecuencia de los vuelos ni la capacidad de pasajeros.

Buscan fortalecer la promoción turística

El anuncio se realizó durante el Cancún Travel Mart 2026, organizado por la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, que reúne a compradores, proveedores, empresarios y profesionales de la industria turística de más de 20 países.

En el mismo evento, se anunció un incremento de 20 por ciento en la promoción turística para fortalecer el posicionamiento internacional de los 12 destinos de Quintana Roo.