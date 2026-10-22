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Quintana Roo / Cancún

Cancún Travel Mart 2026: Anuncian 20% más de presupuesto para promoción turística en 2027

Durante la inauguración de la edición 38 del encuentro turístico se informó que los recursos destinados a promocionar los destinos del estado aumentarán en 2027.

Por Redacción Por Esto!

22 de oct de 2026

1 min

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El anuncio se realizó en el marco del Cancún Travel Mart 2026, donde se reúnen compradores y proveedores de la industria turística nacional e internacional
El anuncio se realizó en el marco del Cancún Travel Mart 2026, donde se reúnen compradores y proveedores de la industria turística nacional e internacional / POR ESTO!

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció que el presupuesto destinado a la promoción turística del estado aumentará 20 por ciento en 2027, durante la inauguración de la edición 38 del Cancún Travel Mart 2026.

El anuncio se realizó en el marco de este encuentro turístico, que reúne a representantes de distintos países y empresas del sector para impulsar las negociaciones comerciales y fortalecer la promoción de los destinos del Caribe Mexicano.

El evento reúne a compradores y proveedores de 18 países, con 93 compañías compradoras y 90 proveedoras registradas

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Con el incremento presupuestal previsto para el próximo año, la promoción turística contará con mayores recursos para difundir la oferta de Quintana Roo en los mercados nacionales e internacionales.

El Cancún Travel Mart 2026 se lleva a cabo del 21 al 23 de octubre y congrega a compradores y proveedores turísticos, quienes participan en reuniones de negocios para establecer acuerdos y generar oportunidades para la industria.

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