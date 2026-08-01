Turismo internacional cae y afecta ingresos en aeropuerto de Cancún

Trabajadores de servicios de transporte y agencias de viajes que laboran en el Aeropuerto Internacional de la ciudad, aseguraron que, ante la baja de turismo, especialmente internacional, sus ingresos disminuyeron hasta 40% y no ven que se logren recuperar en los próximos meses.

Jesús Hernández, empleado de la agencia Nexus; Luis Eduardo Fernández, de la compañía Solutions Travel; Miguel Conrrado, de la transportadora Travel; José Ortíz, de la agencia Amstar; así como Alexandre Álvarez, de la compañía Fly2, coincidieron que la situación se ha vuelto crítica, porque aunque las operaciones aéreas en el aeropuerto se mantienen por arriba de las 400 diarias, eso no significa que estén llegando más turistas.

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“Casi todo el año la temporada ha estado baja, y en especial en los meses recientes. Antes lográbamos realizar, en días buenos, 16 viajes con turistas hacia sus centros de hospedaje, ahora si acaso son dos a cuatro viajes”, afirmó Luis Eduardo Fernández, quien precisó que de febrero a la fecha es cuando se ha resentido la mayor baja.

Los entrevistados comentaron que cuentan con un sueldo base, superior al salario mínimo de 9 mil 582 pesos mensuales, que se incrementaba hasta en 40% con propinas o bonos. “Hemos tenido que ajustar gastos en casa, prescindir de algunos artículos, limitar salidas para diversión, así como hacer uso racional de servicios como agua y electricidad”, indicó Alexandre Álvarez, padre de dos hijos menores.

De acuerdo con reportes de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), empresa concesionaria para operar el Aeropuerto Internacional de Cancún, la principal puerta de entrada turística de México, continúa experimentando los efectos de una menor demanda de viajes.

Según el informe de tráfico de Asur, la terminal gestionó 2.11 millones de pasajeros en junio de 2026, lo que representa una disminución del 11.5% en comparación con el mismo mes del año anterior. En el primer semestre, acumuló 14.76 millones de pasajeros, un 4.7% menos que los 15.48 millones de 2025.

La contracción del tráfico ha sido impulsada principalmente por el sector de viajes internacionales, dependiente del flujo proveniente de Estados Unidos. El tráfico internacional cayó 13.1% en junio, pasando de 1.56 millones a 1.35 millones. En el acumulado de seis meses, alcanzó 10.25 millones de pasajeros, reflejando una disminución interanual del 3.9%.

La baja actividad turística ya provoca el despido de personal en hoteles, a consecuencia de factores como el arribo sin precedentes de sargazo, conflictos internacionales, la guerra, la disminución de asientos de avión, entre otros, según representantes de hoteles y organismos empresariales.