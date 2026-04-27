Desarrollos sin planeación y caza furtiva amenazan a la fauna en Quintana Roo

A pesar de tener leyes de protección ambiental, los desarrollos inmobiliarios sin estudios ambientales ni planeación, aunado a la caza furtiva, la fauna silvestre está en peligro de extinción en la Riviera Maya, Quintana Roo pues cada vez hay menos protección, advirtió el buzo de cuevas e integrando de Cenotes Urbanos y Sélvame Mx, José Urbina Bravo.

Por su parte, Guadalupe de la Rosa, miembro de la asociación civil “Yax-Cuxtal, señala que el perdió el respeto por la naturaleza y en donde los inversionistas y el gobierno prefieren el dinero que proteger el futuro de la humanidad.

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El activista ambiental señaló que el ser humano esta matando la fauna silvestre a pasos acelerados, está destruyendo la selva, abriendo caminos sin estudios de impacto ambiental, carreteras que representan graves peligros como la autopista El Tintal, por una parte es un medio de comunicación que permite la conectividad, por el otro extremo es un sacrificio para la fauna silvestre al morir atropellados por automóviles que se desplazan en exceso de velocidad.

Los atropellamiento se han incrementado no solamente de especies tan bonitas como el ocelote y el jaguar, sino de muchas otras especies, hemos notado un incremento por ejemplo de los osos hormigueros que son los animales preciosos pero que pierden la vida al intentar cruzar la vía de la muerte, sostuvo.

Este escenario es una muestra de que estamos destruyendo el hogar de la fauna silvestre, porque corren despavoridos y no bardas de protección, la infraestructura a media selva atrapó a los animales de diversas especies, hemos gritado, exigido no más destrucción de la selva, pero pesa más el poder económico que la vida de la fauna silvestre, relató.

Urbina Bravo, describió, hemos notado en nuestras cámaras de monitoreo y trampas que cada día hay menos presencia de ciertas especies que estaban protegidas, creemos que se están ahuyentando por todos estos caminos a media selva.

Aunado a las construcciones, el atropellamiento, también están los cazadores furtivos, gente que llega con sus mascotas y quieren matar a las especies, esto es lamentable.

"Paralelo a esto, la contaminación de los cenotes en el agua que bebemos, el agua se está contaminando, y los animales llegan y beben, posiblemente se mueren en alguna parte de la selva y no, nos damos cuenta, son víctimas silenciosas de esta contaminación", relató.

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En los caminos y carreteras se han encontrado sin vida a cuatíes, monos, iguana, serpientes, cocodrilos, hay una gran cantidad de animales que estamos atropellando continuamente, y no hay medidas de protección.

A raíz de esto, Urbina Bravo, subrayó, tenemos que dejar a tomar decisiones que ponen en riesgo el futuro de la humanidad, debemos reparar los daños del pasado a mejorar las carreteras y caminos que tenemos en lugar de expandirnos en la selva, contrario, se va a incrementar los asesinatos de la fauna silvestre, y con estas acciones en vez de mejorar, estamos matando el paraíso en el que elegimos vivir.

En tanto que Guadalupe de la Rosa, agregó se han perdido los valores, cada día es notorio la devastación de la selva, la extinción de los hábitats de la fauna, estamos acabando con los principales atractivos naturales de este paraíso que son una joya, pero a raíz de los daños ecológicos se esta devaluando el paraíso.