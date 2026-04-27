¿Quién es “El Jardinero”? El presunto sucesor de “El Mencho” detenido en Nayarit por Marina

La detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, volvió a colocar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el centro de la estrategia de seguridad en México. El operativo, encabezado por la Secretaría de Marina en Nayarit, derivó en la captura de uno de los perfiles señalados como relevantes dentro de esta organización criminal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el detenido contaba con orden de aprehensión en México y era requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.

¿Quién es “El Jardinero”?

Audias Flores Silva es identificado en reportes de inteligencia como un operador clave del CJNG, grupo delictivo con presencia en múltiples regiones del país y considerado uno de los más influyentes en el crimen organizado.

Su nombre apareció en investigaciones binacionales por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y la operación de redes criminales.

Además, autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

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El posible sucesor de “El Mencho”

Uno de los elementos que elevó el perfil de “El Jardinero” fue su presunta cercanía con la estructura de mando del CJNG, encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

De acuerdo con versiones de inteligencia, Flores Silva era visto como un posible sucesor dentro de la organización, lo que lo posicionaba como una figura estratégica en la continuidad operativa del grupo.

¿Cómo fue su detención en Nayarit?

La captura se realizó mediante un operativo planeado por Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina, sin que hasta ahora se hayan revelado detalles sobre el lugar exacto o las condiciones del despliegue.

Las autoridades destacaron que la operación se ejecutó con disciplina y coordinación, lo que permitió asegurar al presunto operador sin mayor información sobre enfrentamientos.

CJNG bajo presión

El CJNG ha consolidado su presencia a nivel nacional e internacional, con actividades que abarcan el tráfico de drogas, armas y otros delitos.

La detención de “El Jardinero” ocurre en un contexto de presión conjunta entre México y Estados Unidos para debilitar las estructuras de mando de esta organización.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

Proceso legal y posible extradición

Tras su captura, se iniciaron los procedimientos legales para definir su situación jurídica en México, así como el eventual proceso de extradición solicitado por autoridades estadounidenses.

El caso se mantiene en seguimiento, mientras las autoridades continúan con las investigaciones relacionadas con su presunta participación dentro del CJNG.

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