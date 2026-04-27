Emiliano Richards arrasa en la Challenge Series y Falcón gana NASCAR México en Tulum

La jornada automovilística del Tulum 100 dejó definidos a los ganadores en las categorías Challenge Series y NASCAR México Series, donde Emiliano Richards y Eloy Sebastián Falcón se llevaron los triunfos en el óvalo temporal instalado en el Aeropuerto Internacional de Tulum.

En la Challenge Series, Emiliano Richards firmó una actuación dominante al ganar de punta a punta tras haber marcado la pole position. El piloto capitalino cruzó la meta con un tiempo de 1:28:54.739, sin ceder el liderato en toda la competencia. La segunda posición fue para Giancarlo Vecchi, quien remontó desde media parrilla y detuvo el cronómetro en 1:28:55.713, mientras que Mateo Girón completó el podio con 1:28:56.063. El top 10 lo integraron Gerardo Rodríguez, Eliud Treviño, Andrik Dimayuga, Santos Zanella Sr., Víctor Barrales, Regina Sirvent y Jorge de la Parra.

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En la categoría estelar de NASCAR México, la victoria quedó en manos de Eloy Sebastián Falcón, quien consiguió su primer triunfo tras una resolución posterior a la bandera a cuadros. Aunque Rubén Rovelo había cruzado primero, fue penalizado por no respetar su posición de salida, lo que lo relegó hasta el octavo lugar. Con ello, Falcón heredó la victoria con un tiempo de 1:04:23.685.

El podio lo completaron Rodrigo Rejón en la segunda posición con 1:04:24.054 e Irwin Vences en tercero con 1:04:24.398. Detrás de ellos finalizaron José Luis Ramírez, Germán Quiroga, Xavi Razo, Rubén García Jr., el propio Rovelo tras la sanción, Omar Jurado y Max Gutiérrez dentro de los diez primeros.

Tras el impacto, varios pilotos perdieron posiciones y la carrera se reinició / Especial

La competencia estuvo marcada por un momento clave tras la mitad de la carrera, cuando un accidente múltiple involucró a cinco autos a la salida de una curva, lo que obligó a reagrupar al contingente y abrió la puerta a movimientos en la clasificación.

Con estos resultados, la fecha en Tulum se consolida como una de las más relevantes del calendario, no solo por la convocatoria de aficionados, sino por el impacto en la tabla general de ambas categorías, donde varios pilotos sumaron puntos clave rumbo a la siguiente fase del campeonato.