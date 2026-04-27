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Motociclista sufre lesiones graves en Playa del Carmen y es trasladada a un hospital

Aparentemente la mujer circulaba a exceso de velocidad y al chocar contra una esquina de la calle perdió el control provocando que saliera proyectada.

Por Gustavo Escalante

27 de abr de 2026

1 min

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Testigos solicitaron el apoyo a las autoridades para atender a la mujer
Testigos solicitaron el apoyo a las autoridades para atender a la mujer / Especial

Una mujer motociclista terminó gravemente lesionada al sufrir un accidente en esta ciudad de Playa del Carmen, paramédicos de la Cruz Roja mexicana luego de brindar los primeros auxilios la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron en el quinto parque del fraccionamiento de Villas del Sol por calle Gansos donde la mujer circulaba a bordo de una motocicleta, al parecer no extremó sus medidas de precaución y provocó que saliera disparado de su moto.

El conductor quedó atrapado entre los fierros retorcidos del coche

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Según testigos, la mujer circulaba a exceso de velocidad y que al chocar contra una esquina de la calle perdió el control esto provocó que saliera volando, del fuerte impacto cayó sobre el duro asfalto.

Testigos al tener conocimiento de los hechos de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades para atender a la mujer, minutos después arribaron los cuerpos de emergencia, los paramédicos de la Cruz Roja mexicana después de estabilizarla la trasladaron a un hospital para su atención médica.

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