Tulum cierra fin de semana de velocidad y altura con Air Show 2026 y Nascar México

El municipio cerró un fin de semana marcado por la convergencia de espectáculos aéreos y automovilismo profesional, tras concluir las actividades del Air Show 2026 y carrera de la Nascar México Series, desarrolladas en el aeropuerto, donde se concentraron exhibiciones de alto nivel técnico, tanto en el aire como en pista.

El espectáculo desplegó una serie de exhibiciones con la participación de la Fuerza Aérea Mexicana y escuadrones civiles, consolidando un show continuo a lo largo del fin de semana. Entre los actos principales destacaron las Águilas Aztecas, quienes realizaron formaciones cerradas, cruces a baja distancia y maniobras sincronizadas que evidenciaron la precisión, así como la disciplina de los pilotos militares.

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El programa también incluyó la intervención del caza F-5, aeronave que ejecutó pasadas a alta velocidad, ascensos pronunciados y giros cerrados, generando uno de los momentos de mayor impacto entre los asistentes debido a su potencia y capacidad de maniobra. A estas demostraciones se sumaron ejercicios coordinados entre el avión de transporte táctico C-27J Spartan y unidades T-6C, en una exhibición que combinó fuerza y agilidad mediante vuelos en formación.

Otro de los elementos relevantes fue la participación del helicóptero UH-60M, que desarrolló maniobras tácticas simulando operaciones reales, como inserción y extracción de personal, desplazamientos a baja altura y movimientos en espacios reducidos, lo que permitió mostrar su funcionalidad en misiones de apoyo, rescate y seguridad.

Una de las exhibiciones que llamó la atención durante la jornada de ayer fueron los saltos en paracaídas / Especial

El espectáculo se complementó con la intervención de equipos civiles como Black Wings, que mantuvieron actividad constante en el cielo mediante secuencias acrobáticas, así como presentaciones individuales de aeronaves especializadas que realizaron giros, ascensos y descensos de alta precisión. También se integraron saltos en paracaídas que mantuvieron la dinámica durante toda la jornada.

Además de las exhibiciones en el aire y competencias en pista, el encuentro contempló zonas interactivas, espacios familiares y sitios de observación que registraron una afluencia constante de visitantes. Las actividades se desarrollaron tanto en instalaciones de la Base Aérea Militar número 12 como en zonas abiertas al público, incluyendo presentaciones en el litoral del Parque del Jaguar.

La realización del evento fue posible mediante la coordinación con la Feria Aeroespacial México (Famex), lo que permitió integrar en un mismo programa demostraciones militares, aviación civil y automovilismo profesional. Este formato buscó diversificar la oferta turística y posicionar a Tulum como sede de encuentros de gran escala vinculados a la industria aeronáutica y deportiva.

Dos competencias de 60 minutos cerraron con broche de oro el evento multitudinario / Edgar Silva

Con la conclusión de las competencias y exhibiciones, el Tulum Air Show 2026 cerró su programación con una propuesta que combinó tecnología, velocidad y destreza operativa, en un esquema que por primera vez reunió en el Aeropuerto Internacional de Tulum actividades aéreas y automovilísticas de carácter nacional, dejando un precedente para futuras ediciones en la región.

En el ámbito operativo, el desarrollo del encuentro implicó la implementación de un esquema logístico que incluyó transporte público, accesos controlados y coordinación interinstitucional para garantizar la movilidad y seguridad de los asistentes. De acuerdo con información difundida por autoridades se habilitaron rutas de traslado desde distintos puntos del municipio hacia la sede, así como estacionamientos y áreas designadas para el ingreso ordenado del público.

En el sector turístico, la realización de ambos eventos generó expectativas en rubros vinculados a servicios, hospedaje y transporte, al tratarse de actividades que concentraron visitantes locales, nacionales e internacionales. Prestadores señalaron que este tipo de iniciativas representan una oportunidad para reactivar la afluencia en periodos específicos, aunque también implica desafíos en materia de organización y capacidad operativa.

El programa incluyó prácticas, sesiones clasificatorias y duelos nocturnos, realizados en un óvalo temporal habilitado dentro del complejo aeroportuario, con una longitud aproximada de 600 metros. Las actividades concluyeron con dos carreras de 60 minutos cada una, que marcaron el cierre de la participación de Nascar México Series.

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Al cierre de esta edición, el piloto Emiliano Richards se mantenía al frente tras registrar un tiempo de 0:27.20, consolidando una ventaja sobre sus más cercanos perseguidores. En la segunda posición se ubicaba Vítor Barrales, seguido por Mateo Girón, quien continuaba en la disputa dentro del grupo puntero.

Más atrás, corredores como Andrik Dimayuga y Gerardo Rodríguez intentaban acortar distancia en una competencia que ha mostrado brechas marcadas conforme avanzaban las vueltas.

En la zona media y rezagada de la clasificación, nombres como Diego Ortiz, Regina Sirvent y Eliud Treviño se mantenían en la contienda, aunque ya con giros perdidos, mientras que otros participantes como Jorge De la Parra presentaban una desventaja considerable en el conteo general.