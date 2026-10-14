Hallan cuatro autos presuntamente robados en Chetumal y abandonados en Felipe Carrillo Puerto

Una incertidumbre ha generado que en el transcurso de 72 horas, en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto haya sido recuperado por lo menos 4 vehículos, presuntamente robados en la ciudad de Chetumal.

Todo parece indicar que los propietarios de agraviados, son empresas de renta de vehículos. Del numero de unidades recuperados pudiera, existir mas casos, que cuyas unidades no han sido ubicados, aunque pudiera haber sido abandonados en algún punto de la ciudad.

Noticia Destacada Cancún, epicentro del robo de vehículos en Quintana Roo

De acuerdo a información que se pudo indagar con fuentes policiales se pudo conocer que en las ultimas 72 horas, se ha podido recuperar por lo menos cuatro unidades que presuntamente cuentan con reporte de robo y que fueron abandonados en diferentes puntos de la ciudad y ya se encuentran ha disposición de la Fiscalía General del Estado.

Según la policía los primero dos vehículos recuperados fue el pasado sábado, cerca del medio día en el estacionamiento de la unidad deportiva Chan Santa Cruz, cuando fue reportado que en este lugar fueron abandonados dos unidades, propiedad de una empresa de renta de vehículos de la capital del Estado.

De acuerdo con información recabada de fuentes policiales, los vehículos podrían pertenecer a empresas de renta de autos con operaciones en Chetumal / Justino Xiu Chan

El informa policiaco refiere que las unidades que fueron recuperadas se trata de un Honda Civic, color plata, con placas de circulación UUP-265-N de Quintana Roo, así como de un Dodge tipo Attitude, color rojo con placas de circulación UUP-266-N del Estado de Quintana Roo, ambos vehículos fueron recuperados en esta ciudad y turnado ante la representación social.

Mientras que en las ultimas horas, fueron recuperados dos unidades mas, pero en diferentes puntos de la ciudad. el primer vehículo que fue detectado se trata de la marca MG tipo coche, color negro, de modelo reciente, con placas de circulación UUL-612-N de Quintana Roo, mismo que fue localizado y recuperado en la avenida Benito Juárez, entre las calles 77 y 79 de la colonia Jesús Martínez Ross, precisamente en frente de las instalaciones de Expo Maya.

Los cuatro vehículos presuntamente robados en Chetumal fueron recuperados en distintos puntos / Justino Xiu Chan

Y el cuarto vehículo fue recuperado en la prolongación de la avenid Benito Juárez, entronque con carretera a Chetumal, mismo que se trata de la marca MG, tipo MG5 color rojo, con placas de circulación UUR-646-N de Quintana Roo, mismo que cuenta con reporte de robo y que fue recuperado y turnado ante la representación social.

Según se pudo indagar que pudiera existir mas carros robados y pudiera hacer sido abandonado en esta ciudad. y que pudiera tratarte de otro vehículo tipo MG5 color Flare Red, que esta siendo buscado por su propietario.