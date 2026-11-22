Un distraído motociclista se estrelló detrás de un mototaxi, provocando que la pareja del panadero cayera de la unidad después del impacto, mientras que el motociclista también terminó en el pavimento. Curiosos que presenciaron los hechos enseguida dieron parte a los números de emergencia para que fueran atendidos los lesionados, quienes terminaron en el pavimento tras el impacto. Al lugar llegaron paramédicos del SAMU, quienes los atendieron, pero ambos se negaron a ser trasladados al hospital.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 22:30 horas de ayer sobre la calle 3, casi frente a la comisaría ejidal de esta comunidad, donde ocurrió este fuerte accidente. Vecinos del lugar salieron de sus domicilios para ver qué había ocurrido, por lo que, al ver a las personas en el pavimento, rápidamente dieron parte al número de emergencias 911 para que llegaran los cuerpos de emergencia y brindaran atención médica, ya que los involucrados se encontraban nerviosos por lo ocurrido.

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Tras el reporte, rápidamente llegaron paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes valoraron a la fémina que iba en la parte trasera del mototaxi y que no logró saltar de la unidad antes del impacto. Al presentar únicamente golpes que no ponían en riesgo su integridad, descendió de la unidad de rescate. De igual forma, atendieron al motociclista, quien se quejaba de fuertes dolores; sin embargo, el incidente no pasó a mayores, por lo que también descendió de la unidad, debido a que tenía que solucionar lo ocurrido.

Asimismo, llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento del reporte y llamaron a los conductores para pedirles que llegaran a un arreglo satisfactorio, mientras que otros elementos dirigían el tránsito vehicular. El motociclista se comprometió a cubrir los gastos de la unidad, la cual sufrió daños mínimos y no de consideración. Tras llegar a un arreglo, ambos se retiraron del lugar.