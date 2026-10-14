Tragedia en Playa del Carmen: Hombre muere electrocutado al sustraer un cable de la CFE

Un hombre identificado como Patricio "N", conocido como "el Pato", perdió la vida la tarde de este día tras recibir una fuerte descarga eléctrica cuando presuntamente intentaba sustraer cable de cobre de un registro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicado en las inmediaciones del asentamiento irregular Bali, en Playa del Carmen, sobre la avenida 115.

​De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente ocurrió cuando los habitantes de la zona comenzaron a solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia a través de la línea 911, tras escuchar un fuerte estruendo que interrumpió el suministro eléctrico en los alrededores.

Noticia Destacada Trabajador pierde la vida electrocutado en Playa del Carmen

​La explosión generada por el arco eléctrico fue de tal magnitud que el cuerpo del sujeto quedó completamente calcinado sobre el mismo registro de la CFE. Al sitio acudieron paramédicos, quienes al valorar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a cubrir el cuerpo con una manta quirúrgica y se retiraron del lugar.

​Elementos de la policía municipal acordonaron ampliamente el perímetro para la preservación de los indicios relacionados con el intento de robo, a la espera del personal de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento de los restos y las diligencias correspondientes.

Noticia Destacada Viernes trágico: Hombre en situación de calle muere electrocutado dentro de un edificio abandonado de Playa del Carmen

​Asimismo, cuadrillas de trabajadores de la CFE arribaron al punto afectado para realizar las reparaciones necesarias en el cableado y restablecer la energía eléctrica en los hogares de los alrededores que se habían quedado sin luz a causa de la falla.

​Trascendió entre los vecinos del sector que el ahora occiso era conocido en la zona y presuntamente se dedicaba de manera frecuente al robo de material eléctrico en los registros de la infraestructura pública y privada, actividad ilícita que finalmente le costó la vida debido a los altos voltajes que manejan estas instalaciones.