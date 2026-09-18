Trabajador pierde la vida electrocutado en Playa del Carmen

Una persona perdió la vida al recibir una descarga eléctrica esta tarde mientras, presuntamente realizaba trabajos de conexión en el servicio de internet en la colonia Pescadores 2, a un costado de la avenida Alondras de esta ciudad de Playa del Carmen.

De acuerdo con los primeros reportes de testigos, el hombre realizaba labores de conexión del servicio de internet, y que durante las maniobras habría tocado accidentalmente cables de alta tensión, sufriendo una descarga fulminante que le provocó la muerte.

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En la escena acudieron cuerpos de emergencia, sin embargo, cuando los paramédicos trataron de brindar los primeros auxilios nada pudieron hacer por salvarle la vida, el trabajador ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades municipales realizan las diligencias correspondientes para determinar exactamente cómo ocurrió el accidente.

Minutos después se presentaron elementos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para verificar y levantar sus reportes del incidente mortal.