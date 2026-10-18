Atletas sufren robo de pertenencias y vandalismo de sus vehículos durante carrera en Felipe Carrillo Puerto

Tres participantes de la carrera Ruta del Jaguar fueron víctimas de robo y vandalismo en sus vehículos mientras competían en el evento deportivo realizado en el marco de las celebraciones por el 176 aniversario de la fundación de la ciudad.

Los hechos se reportaron alrededor de las 7:00 horas en la calle 83, entre la Diagonal 63 y la calle 88, en la colonia Jesús Martínez Ross, donde los propietarios encontraron los cristales de sus unidades rotos al regresar de la competencia.

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De acuerdo con la información recabada, los participantes habían estacionado sus vehículos en distintas calles cercanas a la zona donde se desarrollaba la carrera. Al concluir el recorrido, tres de ellos se percataron de que sus unidades habían sido dañadas y que les habían sustraído algunas pertenencias.

Entre las personas afectadas se encuentra una maestra procedente de Tulum, quien viajó a Felipe Carrillo Puerto para participar en el encuentro deportivo y encontró su vehículo con daños.

Una de las unidades afectadas fue una camioneta Nissan Frontier blanca, cuyo cristal lateral derecho fue roto. Del interior, los responsables sustrajeron un teléfono celular y dinero en efectivo que se encontraba dentro de una billetera.

También resultó dañada una unidad Honda Fit blanca, propiedad de la docente, así como una camioneta Kia blanca, a la que le desprendieron el cristal del lado del copiloto, el cual terminó entre la maleza a varios metros del vehículo.

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Tras percatarse de los daños y el robo, los afectados solicitaron la intervención de la Policía, cuyos elementos acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Los agentes exhortaron a las víctimas a acudir ante la Fiscalía General del Estado para presentar las denuncias correspondientes y dar inicio a las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y determinar quiénes fueron los responsables.