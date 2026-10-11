Robo a mano armada en Felipe Carrillo Puerto provoca intensa movilización policiaca

Un robo a mano armada movilizó a los cuerpos de seguridad y las cámaras de vigilancia, luego de reportarse un robo a mano armada en pleno centro de la ciudad, cuando un sujeto a punta de pistola se llevó la camioneta de una mujer quien iba con otra acompañante.

Más tarde tras la revisión de las cámaras de seguridad que se encuentra establecida en diferentes puntos de la ciudad, se le pudo dar seguimiento a la unidad e iniciar una persecución y posterior recuperación del vehículo y el o los presuntos responsables lograron darse a la fuga al internarse dentro del monte.

Los hechos se registraron en la calle 69 entre 68 y la avenida Benito Juárez, cerca de las instalaciones del Banco HSBC, cuando fue amagada con una pistola a una mujer y a su acompañante, para que se llevaran su vehículo y posterior huida en las avenidas y calles de la ciudad.

La rápida alerta al número de emergencia la policía pudo iniciar con las acciones de búsqueda de la unidad, a través de las cámaras de seguridad, una de las cuales se ubica a unos metros de la zona donde se registró el atraco y otra sobre la avenida Benito Juárez, dirección en la que se dirigió la unidad tras ser robada.

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La unidad que fue robada en pleno centro de la ciudad, a una cuadra y media de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, se trata de una Toyota Avanza, color gris, con placas de circulación USS-609-L del estado de Quintana Roo, misma en la que se desplazaban dos mujeres y que se habían estacionado cerca de las instalaciones del banco la realizar algunas diligencias cuando fueron sorprendidas por el presunto delincuente.

Tras el monitoreo de los hechos en las cámaras de vigilancia conectadas al C2, los agentes policiacos, pudieron detectar la unidad que circulaba sobre la avenida Santiago Pacheco Cruz, y otra cámara de seguridad capto al momento en la que se desplazaba rumbo a poniente, tras pasar la calle 50.

Por lo que varias patrullas se dirigieron a la zona, hasta llegar a la calle 42 y la avenida Santiago Pacheco Cruz, sitio donde fue abandonado el vehículo y el o los presuntos responsables se internaron dentro del monte evitar ser capturados por la policía.