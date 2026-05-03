Roban cinco paneles solares del Programa Sembrando Vida en comunidad de Carrillo Puerto

Delincuentes roban cinco paneles solares del Programa Sembrando Vida de la comunidad de Filomeno Mata, los hechos se registraron en horas de la madrugada. Los campesinos agraviados interpondrán la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, para iniciar con las investigaciones correspondientes.

De acuerdo a información que se pudo indagar con fuentes oficiales, se pudo conocer que en horas de la madrugada se registró un robo en las instalaciones del Vivero del Programa Sembrando Vida, de la comunidad de Filomeno Mata, y fue hoy en la mañana cuando los campesinos se percataron de lo que había sucedido y alertaron a la policía a través del número de emergencia.

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Según trascendió que los delincuentes arribaron al lugar, a bordo de un vehículo, para proceder a desmontar los equipos y llevare cinco de ocho con que cuenta el vivero del Ejido de Filomeno Mata. La parte agraviada solamente se pudo percatar de las huellas del vehículo que quedo en la tierra mojada.

Refirieron los campesinos, que todo parece que sucedió cuando estaba la intensa lluvia, mismo que fue aprovechado por los delincuentes para robarse los equipos, ya que las personas se encontraban resguardados de la lluvia y no podían salir e incluso se tuvo que suspender la actividad prevista en el pueblo por falta de energía eléctrica, por lo que nadie andaba en la calle.

Cuando los campesinos se percataron de lo sucedido alertaron a la policía municipal para que acuda a tomar conocimiento de lo sucedido, por lo que al llegar al lugar hizo las respectivas entrevistas y posteriormente exhortar al encargado del Vivero para que acuda a interponer la denuncia.

El monto de lo robado pudiera superar los mas de 35 mil pesos, ya que cada panel solar que fue robado supera los 7 mil pesos cada uno. Por lo que mas tarde la parte agraviada se traslado a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, para interponer la denuncia correspondiente para iniciar con las investigaciones.