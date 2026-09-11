Reportan presunto robo en exinvernadero Chada Farms de Felipe Carrillo Puerto

El reporte de robo en proceso en las ex instalaciones del ex invernadero Chada Farms, vino a movilizar a los cuerpos policiacos y tras realizar la revisión en la zona, no encontraron a ninguna persona, solamente una motocicleta abandonada en el lugar, por lo que fue asegurado por la policía y turnado ante las autoridades correspondientes.

De acuerdo a información que se pudo indagar con fuentes policiales, se supo que en las ultimas horas, fue reportado a través del número de emergencia de un robo en proceso en las instalaciones del ex invernadero Chada Farms ubicado rumbo a la carretera que conduce a la ciudad de Mérida, precisamente en frente de la glorieta de la estación del Tren Maya.

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La información que les fue informado a los uniformados, fue que en la parte posterior de las instalaciones del invernadero había ingresado uno o más personas presuntamente para perpetrar rl robo de objetos de valor que todavía se cuenta con este espacio, por lo que de inmediato varias patrullas se trasladaron a la zona.

Los agentes policiacos al llegar, ingresaron a dicho espacio, y al revisar no encontraron a ninguna persona ya que todo parece indicar que al verse descubierto decidieron esconderse en algú lugar y debido a la oscuridad de la noche, los uniformados no pudieron visualizarlos.

Aunque cerca de la zona donde ingresaron se encontraba abandonada una motocicleta que presuntamente es propiedad de uno de los individuos, mismo que fue asegurado por la policía municipal para luego ser concentrado a las instalaciones de Seguridad Pública, para los tramites correspondientes, mientras que los presuntos delincuentes, aún no se sabe nada.